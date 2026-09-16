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John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) виниловая пластинка

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John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) - фото 1
John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) - фото 2
John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) - фото 3
John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) - фото 4
John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) - фото 5
John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) - фото 6
John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Lost Themes: Alive After Death
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) - фото 1
  • John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) - фото 2
  • John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) - фото 3
  • John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) - фото 4
  • John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) - фото 5
  • John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) - фото 6
  • John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733812
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563132869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Lost Themes: Alive After Death
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Alive After Death, Weeping Ghost, Dripping Blood, Dead Eyes, Vampire's Touch, Cemetery, Skeleton, Turning The Bones, The Dead Walk, Carpathian Darkness
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) виниловая пластинка

Известный композитор и режиссер Джон Карпентер выпускает свой первый альбом, не являющийся саундтреком к фильму, почти за пять лет: «Lost Themes III: Alive After Death». Джон Карпентер, как известно, назвал первый альбом «Lost Themes» «саундтреком к фильмам в их головах». На альбоме «Alive After Death» эти фильмы еще более яркие, а названия песен — одни из самых запоминающихся. Заглавный сингл «Weeping Ghost» воссоздает образ своего персонажа в захватывающем синтезаторном миксе, вызывая мурашки по коже слушателя, когда звуковой призрак бродит по коридорам полуразрушенного особняка. Пульсирующая «The Dead Walk» превращает зомби-апокалипсис в рейв. Мрачный, атмосферный заключительный трек «Carpathian Darkness» бросает тень на весь альбом своим поразительно эффективным минималистичным фортепиано и мерцающими синтезаторными партиями. Каждая из десяти песен — это отдельная вселенная. Возрождение Карпентера как музыканта еще больше укрепилось благодаря его сотрудничеству с Коди Карпентером и Дэниелом Дэвисом. Начиная со своего первого альбома "Lost Themes" в 2015 году, они сочиняли музыку и выступали втроём: на студийных альбомах, саундтреках и на сцене. Здесь трио достигает нового уровня творческого слияния. Взаимодействие гитары Дэвиса и дуэта синтезаторов Carpenters создаёт богатые, насыщенные миры.

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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563132869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Lost Themes: Alive After Death
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Alive After Death, Weeping Ghost, Dripping Blood, Dead Eyes, Vampire's Touch, Cemetery, Skeleton, Turning The Bones, The Dead Walk, Carpathian Darkness
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Известный композитор и режиссер Джон Карпентер выпускает свой первый альбом, не являющийся саундтреком к фильму, почти за пять лет: «Lost Themes III: Alive After Death». Джон Карпентер, как известно, назвал первый альбом «Lost Themes» «саундтреком к фильмам в их головах». На альбоме «Alive After Death» эти фильмы еще более яркие, а названия песен — одни из самых запоминающихся. Заглавный сингл «Weeping Ghost» воссоздает образ своего персонажа в захватывающем синтезаторном миксе, вызывая мурашки по коже слушателя, когда звуковой призрак бродит по коридорам полуразрушенного особняка. Пульсирующая «The Dead Walk» превращает зомби-апокалипсис в рейв. Мрачный, атмосферный заключительный трек «Carpathian Darkness» бросает тень на весь альбом своим поразительно эффективным минималистичным фортепиано и мерцающими синтезаторными партиями. Каждая из десяти песен — это отдельная вселенная. Возрождение Карпентера как музыканта еще больше укрепилось благодаря его сотрудничеству с Коди Карпентером и Дэниелом Дэвисом. Начиная со своего первого альбома "Lost Themes" в 2015 году, они сочиняли музыку и выступали втроём: на студийных альбомах, саундтреках и на сцене. Здесь трио достигает нового уровня творческого слияния. Взаимодействие гитары Дэвиса и дуэта синтезаторов Carpenters создаёт богатые, насыщенные миры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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