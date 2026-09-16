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Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 1
Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 2
Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 3
Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 4
Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 5
Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 6
Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 7
Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Sabotage
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 1
  • Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 2
  • Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 3
  • Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 4
  • Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 5
  • Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 6
  • Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 7
  • Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733806
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227946562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Sabotage
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hole In The Sky, Don't Start (Too Late), Symptom Of The Universe, Megalomania, The Thrill Of It All, Supertzar, Am I Going Insane (Radio), The Writ
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hole In The Sky, Don't Start (Too Late), Symptom Of The Universe, Megalomania, The Thrill Of It All, Supertzar, Am I Going Insane (Radio), The Writ



Теги товара: Black Sabbath, Limited Edition

Отзывы о товаре Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227946562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Sabotage
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hole In The Sky, Don't Start (Too Late), Symptom Of The Universe, Megalomania, The Thrill Of It All, Supertzar, Am I Going Insane (Radio), The Writ
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hole In The Sky, Don't Start (Too Late), Symptom Of The Universe, Megalomania, The Thrill Of It All, Supertzar, Am I Going Insane (Radio), The Writ


Теги товара: Black Sabbath, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Sabotage (0081227946562) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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