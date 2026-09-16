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INXS - Listen Like Thieves (0603497822034) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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INXS - Listen Like Thieves (0603497822034) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Listen Like Thieves
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • INXS - Listen Like Thieves (0603497822034) - фото 1
  • INXS - Listen Like Thieves (0603497822034) - фото 2
  • INXS - Listen Like Thieves (0603497822034) - фото 3
  • INXS - Listen Like Thieves (0603497822034) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733804
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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INXS - Listen Like Thieves (0603497822034) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497822034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Listen Like Thieves
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
What You Need, Listen Like Thieves, Kiss The Dirt (Falling Down The Mountain), Shine Like It Does, Good + Bad Times, Bitting Bullets, This Time, Three Sisters, Same Direction, One X One, Red Red Sun
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара INXS - Listen Like Thieves (0603497822034) виниловая пластинка

«Listen Like Thieves» — пятый альбом австралийской рок-группы INXS. Выпущенный в 1985 году, он считается их прорывным альбомом. С этим альбомом INXS перешли от рок-н-ролла, ориентированного на синглы, к полноценной рок-группе. В него вошли три их самых больших хита: «What You Need», «Listen Like Thieves» и «Kiss The Dirt (Falling Down The Mountain)». Одна только песня «What You Need» оправдывает цену альбома: голос Майкла Хатченса звучит теплее, чем когда-либо, в сочетании с ритмом, вдохновленным Rolling Stones.

Отзывы о товаре INXS - Listen Like Thieves (0603497822034) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497822034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Listen Like Thieves
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
What You Need, Listen Like Thieves, Kiss The Dirt (Falling Down The Mountain), Shine Like It Does, Good + Bad Times, Bitting Bullets, This Time, Three Sisters, Same Direction, One X One, Red Red Sun
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Listen Like Thieves» — пятый альбом австралийской рок-группы INXS. Выпущенный в 1985 году, он считается их прорывным альбомом. С этим альбомом INXS перешли от рок-н-ролла, ориентированного на синглы, к полноценной рок-группе. В него вошли три их самых больших хита: «What You Need», «Listen Like Thieves» и «Kiss The Dirt (Falling Down The Mountain)». Одна только песня «What You Need» оправдывает цену альбома: голос Майкла Хатченса звучит теплее, чем когда-либо, в сочетании с ритмом, вдохновленным Rolling Stones.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


INXS - Listen Like Thieves (0603497822034) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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