Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mike Pride
Альбом (сингл)
I Hate Work
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 733798
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3 320 руб.
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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mike Pride
Альбом (сингл)
I Hate Work
Жанр
Jazz
Трек-лист
Corporate Deathburger, Business On Parade, America's So Straight, And So You Know, Dick For Brains, Greedy And Pathetic, Annie Olivia, Dead Cops, She Wants A Partner With A Lust For Life, I Hate Work
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Corporate Deathburger, Business On Parade, America's So Straight, And So You Know, Dick For Brains, Greedy And Pathetic, Annie Olivia, Dead Cops, She Wants A Partner With A Lust For Life, I Hate Work
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Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mike Pride
Альбом (сингл)
I Hate Work
Жанр
Jazz
Трек-лист
Corporate Deathburger, Business On Parade, America's So Straight, And So You Know, Dick For Brains, Greedy And Pathetic, Annie Olivia, Dead Cops, She Wants A Partner With A Lust For Life, I Hate Work
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Corporate Deathburger, Business On Parade, America's So Straight, And So You Know, Dick For Brains, Greedy And Pathetic, Annie Olivia, Dead Cops, She Wants A Partner With A Lust For Life, I Hate Work
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3320 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) виниловая пластинка