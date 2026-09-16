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WorldService Project - For King & Country (5060197760908) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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WorldService Project - For King & Country (5060197760908) виниловая пластинка

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WorldService Project - For King &amp; Country (5060197760908) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
WorldService Project
Альбом (сингл)
For King & Country
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • WorldService Project - For King &amp; Country (5060197760908) - фото 1
  • WorldService Project - For King &amp; Country (5060197760908) - фото 2
  • WorldService Project - For King &amp; Country (5060197760908) - фото 3
  • WorldService Project - For King &amp; Country (5060197760908) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733795
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
WorldService Project - For King & Country (5060197760908) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
WorldService Project
Альбом (сингл)
For King & Country
Жанр
Jazz
Трек-лист
Flick The Beanstalk, Fuming Duck, Murano Faro, Son Of Haugessund, Go Down Ho'Ses, Chamonix, Mr Giggles, Requiem For A Worm
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара WorldService Project - For King & Country (5060197760908) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flick The Beanstalk, Fuming Duck, Murano Faro, Son Of Haugessund, Go Down Ho'Ses, Chamonix, Mr Giggles, Requiem For A Worm

Отзывы о товаре WorldService Project - For King & Country (5060197760908) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
WorldService Project
Альбом (сингл)
For King & Country
Жанр
Jazz
Трек-лист
Flick The Beanstalk, Fuming Duck, Murano Faro, Son Of Haugessund, Go Down Ho'Ses, Chamonix, Mr Giggles, Requiem For A Worm
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flick The Beanstalk, Fuming Duck, Murano Faro, Son Of Haugessund, Go Down Ho'Ses, Chamonix, Mr Giggles, Requiem For A Worm
Самовывоз
Доставка
Отзывы


WorldService Project - For King & Country (5060197760908) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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