Top.Mail.Ru
Francesco Guerri - Su Mimmi Non Si Spara (5060197761851) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Francesco Guerri - Su Mimmi Non Si Spara (5060197761851) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Francesco Guerri - Su Mimmi Non Si Spara (5060197761851) - фото 1
Francesco Guerri - Su Mimmi Non Si Spara (5060197761851) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Francesco Guerri
Альбом (сингл)
Su Mimmi Non Si Spara
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Francesco Guerri - Su Mimmi Non Si Spara (5060197761851) - фото 1
  • Francesco Guerri - Su Mimmi Non Si Spara (5060197761851) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733794
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Francesco Guerri - Su Mimmi Non Si Spara (5060197761851) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Francesco Guerri
Альбом (сингл)
Su Mimmi Non Si Spara
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Lucy (Overture), Su Mimmi Non Si Spara!, Ciacco, Minosse, Your Beginning, Viola, Paper, Medusa, Mimmi Resisti, My (Ha)nd
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Francesco Guerri - Su Mimmi Non Si Spara (5060197761851) виниловая пластинка

Альбом Su Mimmi Non Si Spara! — третья студийная работа итальянского виолончелиста Франческо Герри.

Отзывы о товаре Francesco Guerri - Su Mimmi Non Si Spara (5060197761851) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Francesco Guerri
Альбом (сингл)
Su Mimmi Non Si Spara
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Lucy (Overture), Su Mimmi Non Si Spara!, Ciacco, Minosse, Your Beginning, Viola, Paper, Medusa, Mimmi Resisti, My (Ha)nd
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом Su Mimmi Non Si Spara! — третья студийная работа итальянского виолончелиста Франческо Герри.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Francesco Guerri - Su Mimmi Non Si Spara (5060197761851) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...