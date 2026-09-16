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Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) виниловая пластинка

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Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) - фото 1
Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) - фото 2
Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) - фото 3
Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) - фото 4
Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) - фото 5
Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Plays W. C. Handy
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) - фото 1
  • Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) - фото 2
  • Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) - фото 3
  • Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) - фото 4
  • Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) - фото 5
  • Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733785
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Plays W. C. Handy
Жанр
Jazz
Трек-лист
Louis Blues, Yellow Dog Blues, Loveless Love, Aunt Hagar's Blues, Long Gone, Memphis Blues, Beale Street Blues, Ole Miss, Chantez-Les Bas, Hesitating Blues, Atlanta Blues, Handy, Loveless Love (Rehearsal Sequence), Hesitating Blues (Rehearsal Sequence), Alligator Story, Long Gone (Rehearsal Sequence)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Great Jazz Composers Series
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Louis Armstrong / Plays W. C. Handy (2LP) — это музыкальное произведение, которое объединяет величие джаза и неподдельную энергетику таланта легендарного исполнителя. Этот альбом предлагает уникальную интерпретацию классических композиций, позволяя глубже ощутить дух времени и наследие великого мастера. В каждом звуке слышна страсть и мастерство, что делает эту пластинку настоящей находкой для коллекционеров и ценителей. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и впустить в свою жизнь великолепие джазового наследия.

Отзывы о товаре Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Plays W. C. Handy
Жанр
Jazz
Трек-лист
Louis Blues, Yellow Dog Blues, Loveless Love, Aunt Hagar's Blues, Long Gone, Memphis Blues, Beale Street Blues, Ole Miss, Chantez-Les Bas, Hesitating Blues, Atlanta Blues, Handy, Loveless Love (Rehearsal Sequence), Hesitating Blues (Rehearsal Sequence), Alligator Story, Long Gone (Rehearsal Sequence)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Great Jazz Composers Series
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Louis Armstrong / Plays W. C. Handy (2LP) — это музыкальное произведение, которое объединяет величие джаза и неподдельную энергетику таланта легендарного исполнителя. Этот альбом предлагает уникальную интерпретацию классических композиций, позволяя глубже ощутить дух времени и наследие великого мастера. В каждом звуке слышна страсть и мастерство, что делает эту пластинку настоящей находкой для коллекционеров и ценителей. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и впустить в свою жизнь великолепие джазового наследия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Analogue) (5060149620250) виниловая пластинка - стоимость товара 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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