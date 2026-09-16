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Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) виниловая пластинка

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Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Stacey Kent
Альбом (сингл)
The Boy Next Door
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) - фото 1
  • Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) - фото 2
  • Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733782
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Stacey Kent
Альбом (сингл)
The Boy Next Door
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Best Is Yet To Come, The Boy Next Door, The Trolley Song, Que Reste-T-Il De Nos Amours?, Say It Isn't So, Too Darn Hot, Makin' Whoopee, What The World Needs Now Is Love, You've Got A Friend, I Got It Bad, Ooh-Shoo-Be-Doo-Bee, People Will Say We`re In Love, Tis Autumn, All I Do Is Dream Of You, I Get Along Without You Very Well, You're The Top, Que Feras Tu De Ta Vie?, Bookends
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) виниловая пластинка

Уникальный, неповторимый стиль Стейси Кент лучше всего можно описать как классический шик; музыкальный эквивалент маленького черного платья. Подобно тому, как маленькое черное платье может раскрыть личность женщины, тонко нюансированные интерпретации мисс Кент произведений из «Великого американского песенника» красноречиво демонстрируют сложные мелодии и элегантные, утонченные тексты популярной американской музыки золотой эпохи. Вокально Стейси Кент никогда не звучала лучше. И в ней есть чем восхищаться: ее резонансное меццо-сопрано с приятным мерцающим джазовым тембром и прозрачным вибрато, ее врожденное чувство ритма и инстинктивное чувство времени, ее тонко нюансированная дикция и изысканная деликатность выражения лица. Мастерски рассказывая истории и развлекая публику, мисс Кент также привносит в свое пение свой научный опыт доктора сравнительной литературы; она избегает приторной сентиментальности, предлагая вместо этого острый романтический лиризм. Альбом Стейси Кент «The Boy Next Door» — это глубоко прочувствованная и почтительная дань уважения её музыкальным кумирам, включая таких легендарных певцов, как Фрэнк Синатра и Дин Мартин, 80-летнего Дэйва Брубека и мэтра манхэттенского кабаре Бобби Шорта. Впервые репертуар этой изысканной джазовой певицы выходит за рамки «Великого американского песенника», включая произведения современных поп-авторов песен, таких как Берт Бакарак, Пол Саймон и Кэрол Кинг. Мисс Кент привносит свой неповторимый стиль в каждую композицию, создавая волшебство в этой великолепной коллекции поп/джазовых стандартов, охватывающих очарование, соблазн, любовь, утрату и память. Стейси Кент получает безупречную поддержку от своего блестящего, утонченного джазового квинтета, чей ритмичный поток дополнительно усиливается изысканными и мастерскими аранжировками. Ньютон и Томлинсон, оба независимые, профессионально подготовленные музыканты, также демонстрируют здесь ранее неизвестные музыкальные таланты, объединившись с Кертисом Шварцем для ироничного бэк-вокала в чудесно свежей интерпретации миссис Кент песни "Ooh-Shoo-Be-Doo-Be".

Отзывы о товаре Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Stacey Kent
Альбом (сингл)
The Boy Next Door
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Best Is Yet To Come, The Boy Next Door, The Trolley Song, Que Reste-T-Il De Nos Amours?, Say It Isn't So, Too Darn Hot, Makin' Whoopee, What The World Needs Now Is Love, You've Got A Friend, I Got It Bad, Ooh-Shoo-Be-Doo-Bee, People Will Say We`re In Love, Tis Autumn, All I Do Is Dream Of You, I Get Along Without You Very Well, You're The Top, Que Feras Tu De Ta Vie?, Bookends
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Уникальный, неповторимый стиль Стейси Кент лучше всего можно описать как классический шик; музыкальный эквивалент маленького черного платья. Подобно тому, как маленькое черное платье может раскрыть личность женщины, тонко нюансированные интерпретации мисс Кент произведений из «Великого американского песенника» красноречиво демонстрируют сложные мелодии и элегантные, утонченные тексты популярной американской музыки золотой эпохи. Вокально Стейси Кент никогда не звучала лучше. И в ней есть чем восхищаться: ее резонансное меццо-сопрано с приятным мерцающим джазовым тембром и прозрачным вибрато, ее врожденное чувство ритма и инстинктивное чувство времени, ее тонко нюансированная дикция и изысканная деликатность выражения лица. Мастерски рассказывая истории и развлекая публику, мисс Кент также привносит в свое пение свой научный опыт доктора сравнительной литературы; она избегает приторной сентиментальности, предлагая вместо этого острый романтический лиризм. Альбом Стейси Кент «The Boy Next Door» — это глубоко прочувствованная и почтительная дань уважения её музыкальным кумирам, включая таких легендарных певцов, как Фрэнк Синатра и Дин Мартин, 80-летнего Дэйва Брубека и мэтра манхэттенского кабаре Бобби Шорта. Впервые репертуар этой изысканной джазовой певицы выходит за рамки «Великого американского песенника», включая произведения современных поп-авторов песен, таких как Берт Бакарак, Пол Саймон и Кэрол Кинг. Мисс Кент привносит свой неповторимый стиль в каждую композицию, создавая волшебство в этой великолепной коллекции поп/джазовых стандартов, охватывающих очарование, соблазн, любовь, утрату и память. Стейси Кент получает безупречную поддержку от своего блестящего, утонченного джазового квинтета, чей ритмичный поток дополнительно усиливается изысканными и мастерскими аранжировками. Ньютон и Томлинсон, оба независимые, профессионально подготовленные музыканты, также демонстрируют здесь ранее неизвестные музыкальные таланты, объединившись с Кертисом Шварцем для ироничного бэк-вокала в чудесно свежей интерпретации миссис Кент песни "Ooh-Shoo-Be-Doo-Be".
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Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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