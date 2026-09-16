Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) виниловая пластинка
Уникальный, неповторимый стиль Стейси Кент лучше всего можно описать как классический шик; музыкальный эквивалент маленького черного платья. Подобно тому, как маленькое черное платье может раскрыть личность женщины, тонко нюансированные интерпретации мисс Кент произведений из «Великого американского песенника» красноречиво демонстрируют сложные мелодии и элегантные, утонченные тексты популярной американской музыки золотой эпохи. Вокально Стейси Кент никогда не звучала лучше. И в ней есть чем восхищаться: ее резонансное меццо-сопрано с приятным мерцающим джазовым тембром и прозрачным вибрато, ее врожденное чувство ритма и инстинктивное чувство времени, ее тонко нюансированная дикция и изысканная деликатность выражения лица. Мастерски рассказывая истории и развлекая публику, мисс Кент также привносит в свое пение свой научный опыт доктора сравнительной литературы; она избегает приторной сентиментальности, предлагая вместо этого острый романтический лиризм. Альбом Стейси Кент «The Boy Next Door» — это глубоко прочувствованная и почтительная дань уважения её музыкальным кумирам, включая таких легендарных певцов, как Фрэнк Синатра и Дин Мартин, 80-летнего Дэйва Брубека и мэтра манхэттенского кабаре Бобби Шорта. Впервые репертуар этой изысканной джазовой певицы выходит за рамки «Великого американского песенника», включая произведения современных поп-авторов песен, таких как Берт Бакарак, Пол Саймон и Кэрол Кинг. Мисс Кент привносит свой неповторимый стиль в каждую композицию, создавая волшебство в этой великолепной коллекции поп/джазовых стандартов, охватывающих очарование, соблазн, любовь, утрату и память. Стейси Кент получает безупречную поддержку от своего блестящего, утонченного джазового квинтета, чей ритмичный поток дополнительно усиливается изысканными и мастерскими аранжировками. Ньютон и Томлинсон, оба независимые, профессионально подготовленные музыканты, также демонстрируют здесь ранее неизвестные музыкальные таланты, объединившись с Кертисом Шварцем для ироничного бэк-вокала в чудесно свежей интерпретации миссис Кент песни "Ooh-Shoo-Be-Doo-Be".
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