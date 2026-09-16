Top.Mail.Ru
Lightnin' Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Lightnin' Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Lightnin&#039; Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) - фото 1
Lightnin&#039; Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) - фото 2
Lightnin&#039; Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) - фото 3
Lightnin&#039; Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
In New York
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lightnin&#039; Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) - фото 1
  • Lightnin&#039; Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) - фото 2
  • Lightnin&#039; Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) - фото 3
  • Lightnin&#039; Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733779
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lightnin' Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
In New York
Жанр
Кантри
Трек-лист
Take It Easy, Mighty Crazy, Your Own Fault, Baby, To Treat Me The Way You Do, I've Had My Fun If I Don't Get Well No More, The Trouble Blues, Lightnin's Piano Boogie, Wonder Why, Mister Charlie, Black Cat
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lightnin' Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) виниловая пластинка

Записанный 15 ноября 1960 года в студии Nola Penthouse Sound Studios в Нью-Йорке, альбом Lightnin' In New York демонстрирует легендарного блюзмена в его классической форме, включая несколько редких фортепианных соло. Продюсером альбома выступил соучредитель Candid Records, известный музыкальный критик и общественный деятель Нат Хентофф, а запись проходила в то время, когда Хопкинса «заново открывала» белая аудитория. Блюзмен неохотно принял свою новую роль артиста, выступающего перед преимущественно белой публикой. Лайтнин Хопкинс был одним из самых записываемых блюзовых исполнителей, и эти записи были сделаны в переломный момент его карьеры. К 1960 году, в возрасте 48 лет, он был уже не просто звездой в афроамериканском сообществе; он стоял на пороге того, чтобы стать легендой фолк-музыки. Его глубоко личная музыка отражала не только опыт чернокожих людей, но и находила отклик у более широкой аудитории. Крис Страхвиц, который часто записывал Хопкинса, называл его записи «маленькими звуковыми снимками одного из великих фолк-поэтов, появившихся в афроамериканском сообществе Техаса». К моменту смерти Хопкинса в 1982 году он создал более 600 таких «снимков». Из этого богатого наследия «Candid Session» — одна из его лучших и самых проникновенных записей.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Lightnin' Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
In New York
Жанр
Кантри
Трек-лист
Take It Easy, Mighty Crazy, Your Own Fault, Baby, To Treat Me The Way You Do, I've Had My Fun If I Don't Get Well No More, The Trouble Blues, Lightnin's Piano Boogie, Wonder Why, Mister Charlie, Black Cat
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Записанный 15 ноября 1960 года в студии Nola Penthouse Sound Studios в Нью-Йорке, альбом Lightnin' In New York демонстрирует легендарного блюзмена в его классической форме, включая несколько редких фортепианных соло. Продюсером альбома выступил соучредитель Candid Records, известный музыкальный критик и общественный деятель Нат Хентофф, а запись проходила в то время, когда Хопкинса «заново открывала» белая аудитория. Блюзмен неохотно принял свою новую роль артиста, выступающего перед преимущественно белой публикой. Лайтнин Хопкинс был одним из самых записываемых блюзовых исполнителей, и эти записи были сделаны в переломный момент его карьеры. К 1960 году, в возрасте 48 лет, он был уже не просто звездой в афроамериканском сообществе; он стоял на пороге того, чтобы стать легендой фолк-музыки. Его глубоко личная музыка отражала не только опыт чернокожих людей, но и находила отклик у более широкой аудитории. Крис Страхвиц, который часто записывал Хопкинса, называл его записи «маленькими звуковыми снимками одного из великих фолк-поэтов, появившихся в афроамериканском сообществе Техаса». К моменту смерти Хопкинса в 1982 году он создал более 600 таких «снимков». Из этого богатого наследия «Candid Session» — одна из его лучших и самых проникновенных записей.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lightnin' Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...