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Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (5060149621479) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (5060149621479) виниловая пластинка

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Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (5060149621479) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Sound Of Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (5060149621479) - фото 1
  • Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (5060149621479) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733778
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Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Sound Of Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Red Allen All-Stars*–Wild Man Blues, Red Allen All-Stars*–Rosetta, Billie Holiday With The Mal Waldron All-Stars*–Fine And Mellow, Pee Wee Russell, Jimmy Giuffre, Danny Barker, Jo Jones–Blues, Count Basie With All-Stars*–I Left My Baby, The Jimmy Giuffre Trio–The Train And The River, Mal Waldron–Nervous, Count Basie All-Stars*–Dickie's Dream
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (5060149621479) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Red Allen All-Stars*–Wild Man Blues, Red Allen All-Stars*–Rosetta, Billie Holiday With The Mal Waldron All-Stars*–Fine And Mellow, Pee Wee Russell, Jimmy Giuffre, Danny Barker, Jo Jones–Blues, Count Basie With All-Stars*–I Left My Baby, The Jimmy Giuffre Trio–The Train And The River, Mal Waldron–Nervous, Count Basie All-Stars*–Dickie's Dream

Отзывы о товаре Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (5060149621479) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Sound Of Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Red Allen All-Stars*–Wild Man Blues, Red Allen All-Stars*–Rosetta, Billie Holiday With The Mal Waldron All-Stars*–Fine And Mellow, Pee Wee Russell, Jimmy Giuffre, Danny Barker, Jo Jones–Blues, Count Basie With All-Stars*–I Left My Baby, The Jimmy Giuffre Trio–The Train And The River, Mal Waldron–Nervous, Count Basie All-Stars*–Dickie's Dream
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Red Allen All-Stars*–Wild Man Blues, Red Allen All-Stars*–Rosetta, Billie Holiday With The Mal Waldron All-Stars*–Fine And Mellow, Pee Wee Russell, Jimmy Giuffre, Danny Barker, Jo Jones–Blues, Count Basie With All-Stars*–I Left My Baby, The Jimmy Giuffre Trio–The Train And The River, Mal Waldron–Nervous, Count Basie All-Stars*–Dickie's Dream
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Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (5060149621479) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5020 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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