Keb' Mo' - Peace...Back by Popular Demand (Analogue) (5060149621127) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Keb' Mo' - Peace...Back by Popular Demand (Analogue) (5060149621127) виниловая пластинка
Удивительно, насколько удачно вписались кавер-версии девяти классических песен протеста и мира, представленные Кеб Мо на альбоме "Peace ... Back By Popular Demand" вписываются в современную политическую обстановку. В этом альбоме звезды - сами песни, и Кеб' Мо' мудро подходит к каждой из них, спокойно и умеренно, отдавая предпочтение посланиям перед легким соул-джазовым фоном с достаточным количеством фанка в интерлюдии рожков, чтобы придать аранжировке немного динамики. Трудно сказать что-либо о выборе песен, но как исполнитель Мо' редко делает какую-либо из них своей, за каждой из них отчетливо чувствуется память об оригинальной версии. Очевидно, что Мо' ни в коем случае не стремится занять первое место в чартах, и его попытка представить эти важные песни в новом свете заслуживает одобрения. "Peace... Back by Popular Demand" не относится к числу великих альбомов, но в нем есть важные вещи, которые он хочет нам сказать, или, в данном случае, повторить, и служит напоминанием о том, что каждая эпоха может использовать и заслуживает мира.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Keb' Mo' - Peace...Back by Popular Demand (Analogue) (5060149621127) виниловая пластинка