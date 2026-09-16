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Sam Dees - The Show Must Go On (Analogue) (5060149622216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sam Dees - The Show Must Go On (Analogue) (5060149622216) виниловая пластинка

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Sam Dees - The Show Must Go On (Analogue) (5060149622216) - фото 1
Sam Dees - The Show Must Go On (Analogue) (5060149622216) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Sam Dees
Альбом (сингл)
The Show Must Go On
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sam Dees - The Show Must Go On (Analogue) (5060149622216) - фото 1
  • Sam Dees - The Show Must Go On (Analogue) (5060149622216) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733775
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Sam Dees - The Show Must Go On (Analogue) (5060149622216) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Sam Dees
Альбом (сингл)
The Show Must Go On
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Child Of The Streets, The Show Must Go On, Come Back Strong, Just Out Of My Reach, Claim Jumpin', Troubled Child, What's It Gonna Be, Worn Out Broken Heart, Good Guys, So Tied Up
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sam Dees - The Show Must Go On (Analogue) (5060149622216) виниловая пластинка

Сэм Диис, лучший автор песен в стиле R&B и соул-певец, о котором большинство людей никогда не слышали, написал песни для бесчисленного количества артистов, включая Глэдис Найт, Арету Франклин, Уитни Хьюстон, Джорджа Бенсона, The Temptations, Тедди Пендерграсса, Милли Джексон, Джеки Уилсона, The Manhattans, Реджину Белл, KC & the Sunshine Band, Уилли Клейтона и многих других. Он также очень хороший певец, записывавшийся на лейблах Chess, Atlantic, Polydor и SSS, и в 1970-х годах у него был целый ряд собственных хитов. Его альбом 1975 года "The Show Must Go On", выпущенный на Atlantic Records, давно считается поклонниками южного соула одним из лучших в этом жанре. Дис, чей голос немного напоминает голос Кертиса Мэйфилда, но более глубокий (как по стилю, так и по тематике), поет здесь с уверенностью, мудростью, страстью и глубоким чувством. Такие песни, как «Child Of The Streets», «Troubled Child» и «What's It Gonna Be», демонстрируют стремление Мэйфилда затрагивать социальные проблемы, но Ди также прекрасно разбирается в любовных песнях. Этот альбом абсолютно необходим. Стив Леггетт / AMG

Отзывы о товаре Sam Dees - The Show Must Go On (Analogue) (5060149622216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Sam Dees
Альбом (сингл)
The Show Must Go On
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Child Of The Streets, The Show Must Go On, Come Back Strong, Just Out Of My Reach, Claim Jumpin', Troubled Child, What's It Gonna Be, Worn Out Broken Heart, Good Guys, So Tied Up
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Сэм Диис, лучший автор песен в стиле R&B и соул-певец, о котором большинство людей никогда не слышали, написал песни для бесчисленного количества артистов, включая Глэдис Найт, Арету Франклин, Уитни Хьюстон, Джорджа Бенсона, The Temptations, Тедди Пендерграсса, Милли Джексон, Джеки Уилсона, The Manhattans, Реджину Белл, KC & the Sunshine Band, Уилли Клейтона и многих других. Он также очень хороший певец, записывавшийся на лейблах Chess, Atlantic, Polydor и SSS, и в 1970-х годах у него был целый ряд собственных хитов. Его альбом 1975 года "The Show Must Go On", выпущенный на Atlantic Records, давно считается поклонниками южного соула одним из лучших в этом жанре. Дис, чей голос немного напоминает голос Кертиса Мэйфилда, но более глубокий (как по стилю, так и по тематике), поет здесь с уверенностью, мудростью, страстью и глубоким чувством. Такие песни, как «Child Of The Streets», «Troubled Child» и «What's It Gonna Be», демонстрируют стремление Мэйфилда затрагивать социальные проблемы, но Ди также прекрасно разбирается в любовных песнях. Этот альбом абсолютно необходим. Стив Леггетт / AMG
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sam Dees - The Show Must Go On (Analogue) (5060149622216) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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