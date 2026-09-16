Sam Dees - The Show Must Go On (Analogue) (5060149622216) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sam Dees - The Show Must Go On (Analogue) (5060149622216) виниловая пластинка
Сэм Диис, лучший автор песен в стиле R&B и соул-певец, о котором большинство людей никогда не слышали, написал песни для бесчисленного количества артистов, включая Глэдис Найт, Арету Франклин, Уитни Хьюстон, Джорджа Бенсона, The Temptations, Тедди Пендерграсса, Милли Джексон, Джеки Уилсона, The Manhattans, Реджину Белл, KC & the Sunshine Band, Уилли Клейтона и многих других. Он также очень хороший певец, записывавшийся на лейблах Chess, Atlantic, Polydor и SSS, и в 1970-х годах у него был целый ряд собственных хитов. Его альбом 1975 года "The Show Must Go On", выпущенный на Atlantic Records, давно считается поклонниками южного соула одним из лучших в этом жанре. Дис, чей голос немного напоминает голос Кертиса Мэйфилда, но более глубокий (как по стилю, так и по тематике), поет здесь с уверенностью, мудростью, страстью и глубоким чувством. Такие песни, как «Child Of The Streets», «Troubled Child» и «What's It Gonna Be», демонстрируют стремление Мэйфилда затрагивать социальные проблемы, но Ди также прекрасно разбирается в любовных песнях. Этот альбом абсолютно необходим. Стив Леггетт / AMG
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