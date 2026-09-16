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Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) виниловая пластинка

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Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) - фото 1
Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) - фото 2
Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) - фото 3
Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) - фото 4
Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Champion Jack Dupree
Альбом (сингл)
Blues From The Gutter
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) - фото 1
  • Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) - фото 2
  • Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) - фото 3
  • Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) - фото 4
  • Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Champion Jack Dupree
Альбом (сингл)
Blues From The Gutter
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Strollin', Blues, Can't Kick The Habit, Evil Woman, Nasty Boogie, Junker's Blues, Bad Blood, Goin' Down Slow, Frankie & Johnny, Stack-O-Lee
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) виниловая пластинка

Этот альбом — шедевр долгой и плодотворной карьеры виртуозного музыканта Джека Дюпри, начавшийся в 1958 году. Записан в Нью-Йорке с невероятно мощным составом, в который также входили саксофонист Пит Браун и гитарист Ларри Дейл. Этот сборник, спродюсированный Джерри Векслером и выпущенный на Atlantic Records, красноречиво свидетельствует о неизменном и незыблемом месте Дюпри в мире новоорлеанского блюза и баррелхауса. В нём также присутствуют несколько явно «уличных» элементов – «Can't Kick The Habit», «TB Blues», перезаписанная версия «Junker's Blues», а также зажигательная «Nasty Boogie» и вариации на старые темы «Stack-O-Lee» и «Frankie & Johnny». Запись произведена в 1958 году в Нью-Йорке Томом Даудом.

Отзывы о товаре Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Champion Jack Dupree
Альбом (сингл)
Blues From The Gutter
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Strollin', Blues, Can't Kick The Habit, Evil Woman, Nasty Boogie, Junker's Blues, Bad Blood, Goin' Down Slow, Frankie & Johnny, Stack-O-Lee
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Этот альбом — шедевр долгой и плодотворной карьеры виртуозного музыканта Джека Дюпри, начавшийся в 1958 году. Записан в Нью-Йорке с невероятно мощным составом, в который также входили саксофонист Пит Браун и гитарист Ларри Дейл. Этот сборник, спродюсированный Джерри Векслером и выпущенный на Atlantic Records, красноречиво свидетельствует о неизменном и незыблемом месте Дюпри в мире новоорлеанского блюза и баррелхауса. В нём также присутствуют несколько явно «уличных» элементов – «Can't Kick The Habit», «TB Blues», перезаписанная версия «Junker's Blues», а также зажигательная «Nasty Boogie» и вариации на старые темы «Stack-O-Lee» и «Frankie & Johnny». Запись произведена в 1958 году в Нью-Йорке Томом Даудом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Analogue) (5060149622223) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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