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Canned Heat - Boogie With Canned Heat (Analogue) (5060149621332) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Canned Heat - Boogie With Canned Heat (Analogue) (5060149621332) виниловая пластинка

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Canned Heat - Boogie With Canned Heat (Analogue) (5060149621332) - фото 2
Canned Heat - Boogie With Canned Heat (Analogue) (5060149621332) - фото 3
Canned Heat - Boogie With Canned Heat (Analogue) (5060149621332) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Canned Heat
Альбом (сингл)
Boogie With Canned Heat
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Canned Heat - Boogie With Canned Heat (Analogue) (5060149621332) - фото 1
  • Canned Heat - Boogie With Canned Heat (Analogue) (5060149621332) - фото 2
  • Canned Heat - Boogie With Canned Heat (Analogue) (5060149621332) - фото 3
  • Canned Heat - Boogie With Canned Heat (Analogue) (5060149621332) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733773
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Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Canned Heat
Альбом (сингл)
Boogie With Canned Heat
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Evil Woman, My Crime, On The Road Again, World In A Jug, Turpentine Moan, Whiskey Headed Woman No. 2, Amphetamine Annie, An Owl Song, Marie Laveau, Fried Hockey Boogie
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Canned Heat - Boogie With Canned Heat (Analogue) (5060149621332) виниловая пластинка

Переиздание второго студийного альбома рок-группы Canned Heat, вышедшего в 1968 году. Альбом включает в себя сингл "On the Road Again", который стал хитом во многих странах мира. Canned Heat - американская блюз-рок-группа, образованная в 1965 году в Лос-Анджелесе, Калифорния, ныне покойными Аланом Уилсоном и Бобом Хайтом, которые название коллектива заимствовали у блюзмена Томми Джонсона и его песни 1928 года Canned Heat Blues. Уилсон и Хайт, энтузиасты и коллекционеры блюза, возродили в своём творчестве огромное количество забытой блюзовой классики 20-х - 30х годов. Группа имела значительный коммерческий успех в 1969 - 1971 годах (восемь её альбомов входили в Billboard 200, хитами становились синглы On the Road Again, Goin' Up the Country и Let's Work Together.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Canned Heat - Boogie With Canned Heat (Analogue) (5060149621332) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Canned Heat
Альбом (сингл)
Boogie With Canned Heat
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Evil Woman, My Crime, On The Road Again, World In A Jug, Turpentine Moan, Whiskey Headed Woman No. 2, Amphetamine Annie, An Owl Song, Marie Laveau, Fried Hockey Boogie
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание второго студийного альбома рок-группы Canned Heat, вышедшего в 1968 году. Альбом включает в себя сингл "On the Road Again", который стал хитом во многих странах мира. Canned Heat - американская блюз-рок-группа, образованная в 1965 году в Лос-Анджелесе, Калифорния, ныне покойными Аланом Уилсоном и Бобом Хайтом, которые название коллектива заимствовали у блюзмена Томми Джонсона и его песни 1928 года Canned Heat Blues. Уилсон и Хайт, энтузиасты и коллекционеры блюза, возродили в своём творчестве огромное количество забытой блюзовой классики 20-х - 30х годов. Группа имела значительный коммерческий успех в 1969 - 1971 годах (восемь её альбомов входили в Billboard 200, хитами становились синглы On the Road Again, Goin' Up the Country и Let's Work Together.


Теги товара: Limited Edition
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