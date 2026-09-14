My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) виниловая пластинка
"The Ghost Of Orion" - студийный альбом 2020 года британской дэт-дум-метал-группы My Dying Bride. Издание на двойном черном виниле на 45-ти оборотах. My Dying Bride - британская дэт-дум-метал-группа. В 1990 году возникла британская дэт-метал-группа Abiosis. Она распалась после выпуска мини-альбома "Noxious Emanation" в том же году. Два музыканта из Abiosis, гитарист Эндрю Крэйган и барабанщик Ричард Миа, присоединились к Аарону Стейнторпу (вокал) и Кэлвину Робертшоу (гитара) и основали My Dying Bride в июне 1990 года в городе Брадфорд. После 6 месяцев предварительных репетиций коллектив выпустил дебютную демозапись "Towards the Sinister". В целом, критики прохладно отнеслись к ней, однако похвалили композицию "Vast Choirs" за атмосферность. My Dying Bride записали свой первый сингл "God Is Alone" на виниловом 7-дюймовом диске в 1991 году. Его выпустил французский лейбл Listenable Records. Сингл обрёл успех: весь тираж "God Is Alone" был моментально раскуплен. Peaceville Records заметил My Dying Bride и предложил группе заключить контракт. Коллектив согласился и записал с лейблом свой первый мини-альбом "Symphonaire Infernus Et Spera Empyrium" с бас-гитаристом Эдрианом Джексоном. EP "вызвал большой интерес" после релиза. Музыкальные критики назвали мини-альбом "пятнадцатиминутной дэтовой симфонией".
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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