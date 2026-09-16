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Beyond The Black - Break The Silence (coloured) (4065629746247) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beyond The Black - Break The Silence (coloured) (4065629746247) виниловая пластинка

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Beyond The Black - Break The Silence (coloured) (4065629746247) - фото 2
Beyond The Black - Break The Silence (coloured) (4065629746247) - фото 3
Beyond The Black - Break The Silence (coloured) (4065629746247) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Beyond The Black
Альбом (сингл)
Break The Silence
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beyond The Black - Break The Silence (coloured) (4065629746247) - фото 1
  • Beyond The Black - Break The Silence (coloured) (4065629746247) - фото 2
  • Beyond The Black - Break The Silence (coloured) (4065629746247) - фото 3
  • Beyond The Black - Break The Silence (coloured) (4065629746247) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Beyond The Black - Break The Silence (coloured) (4065629746247) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629746247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Beyond The Black
Альбом (сингл)
Break The Silence
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Rising High, Break The Silence, The Art Of Being Alone (feat. Lord Of The Lost), Let There Be Rain (feat. The Mystery Of The Bulgarian Voices), Ravens, The Flood, Can You Hear Me (feat. Asami from Lovebites), (La vie est un) Cin?ma, Hologram, Weltschmerz
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beyond The Black - Break The Silence (coloured) (4065629746247) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rising High, Break The Silence, The Art Of Being Alone (feat. Lord Of The Lost), Let There Be Rain (feat. The Mystery Of The Bulgarian Voices), Ravens, The Flood, Can You Hear Me (feat. Asami from Lovebites), (La vie est un) Cin?ma, Hologram, Weltschmerz



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Beyond The Black - Break The Silence (coloured) (4065629746247) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629746247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Beyond The Black
Альбом (сингл)
Break The Silence
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Rising High, Break The Silence, The Art Of Being Alone (feat. Lord Of The Lost), Let There Be Rain (feat. The Mystery Of The Bulgarian Voices), Ravens, The Flood, Can You Hear Me (feat. Asami from Lovebites), (La vie est un) Cin?ma, Hologram, Weltschmerz
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rising High, Break The Silence, The Art Of Being Alone (feat. Lord Of The Lost), Let There Be Rain (feat. The Mystery Of The Bulgarian Voices), Ravens, The Flood, Can You Hear Me (feat. Asami from Lovebites), (La vie est un) Cin?ma, Hologram, Weltschmerz


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beyond The Black - Break The Silence (coloured) (4065629746247) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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