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Death Angel - The Art Of Dying (coloured) (0727361123376) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Death Angel - The Art Of Dying (coloured) (0727361123376) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death Angel
Альбом (сингл)
The Art Of Dying
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Death Angel - The Art Of Dying (coloured) (0727361123376) - фото 1
  • Death Angel - The Art Of Dying (coloured) (0727361123376) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733756
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Death Angel - The Art Of Dying (coloured) (0727361123376) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361123376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death Angel
Альбом (сингл)
The Art Of Dying
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro / Thrown to the Wolves, 5 Steps of Freedom, Thicker than Blood, The Devil Incarnate, Famine, Prophecy, No, Spirit, Land of Blood, Never Me, Word to the Wise
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Death Angel - The Art Of Dying (coloured) (0727361123376) виниловая пластинка

The Art of Dying — четвёртый студийный альбом филиппинно-американской трэш-метал-группы Death Angel, выпущен в 2004 году на лейбле Nuclear Blast.

Отзывы о товаре Death Angel - The Art Of Dying (coloured) (0727361123376) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361123376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death Angel
Альбом (сингл)
The Art Of Dying
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro / Thrown to the Wolves, 5 Steps of Freedom, Thicker than Blood, The Devil Incarnate, Famine, Prophecy, No, Spirit, Land of Blood, Never Me, Word to the Wise
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Art of Dying — четвёртый студийный альбом филиппинно-американской трэш-метал-группы Death Angel, выпущен в 2004 году на лейбле Nuclear Blast.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Death Angel - The Art Of Dying (coloured) (0727361123376) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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