Young Fathers - White Men Are Black Men Too/ White Dub Are Black Dub Too (coloured) (5054429200164) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Young Fathers
Альбом (сингл)
White Men Are Black Men Too/ White Dub Are Black Dub Too
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733749
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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429200164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Young Fathers
Альбом (сингл)
White Men Are Black Men Too/ White Dub Are Black Dub Too
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Still Running, Shame, Feasting, 27, Rain Or Shine, Sirens, Old Rock N Roll, Nest, Liberated, John Doe, Dare Me, Get Started, 37 Dub, Various Big Cats Dub, Jesus Demon Dub, I Heard You Call Dub, Congo Square Dub, Real Milk Not Nestl? Formula Dub, Jane Dub, How Can We Be Free Dub, Devil Boots Dub, Shameless Dub, Spin The Bottle Dub, It’s All Over Dub
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Young Fathers - White Men Are Black Men Too/ White Dub Are Black Dub Too (coloured) (5054429200164) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Still Running, Shame, Feasting, 27, Rain Or Shine, Sirens, Old Rock N Roll, Nest, Liberated, John Doe, Dare Me, Get Started, 37 Dub, Various Big Cats Dub, Jesus Demon Dub, I Heard You Call Dub, Congo Square Dub, Real Milk Not Nestl? Formula Dub, Jane Dub, How Can We Be Free Dub, Devil Boots Dub, Shameless Dub, Spin The Bottle Dub, It’s All Over Dub
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Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429200164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Young Fathers
Альбом (сингл)
White Men Are Black Men Too/ White Dub Are Black Dub Too
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Still Running, Shame, Feasting, 27, Rain Or Shine, Sirens, Old Rock N Roll, Nest, Liberated, John Doe, Dare Me, Get Started, 37 Dub, Various Big Cats Dub, Jesus Demon Dub, I Heard You Call Dub, Congo Square Dub, Real Milk Not Nestl? Formula Dub, Jane Dub, How Can We Be Free Dub, Devil Boots Dub, Shameless Dub, Spin The Bottle Dub, It’s All Over Dub
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Still Running, Shame, Feasting, 27, Rain Or Shine, Sirens, Old Rock N Roll, Nest, Liberated, John Doe, Dare Me, Get Started, 37 Dub, Various Big Cats Dub, Jesus Demon Dub, I Heard You Call Dub, Congo Square Dub, Real Milk Not Nestl? Formula Dub, Jane Dub, How Can We Be Free Dub, Devil Boots Dub, Shameless Dub, Spin The Bottle Dub, It’s All Over Dub
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Young Fathers - White Men Are Black Men Too/ White Dub Are Black Dub Too (coloured) (5054429200164) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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