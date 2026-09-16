Barry Can't Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Barry Can't Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) виниловая пластинка
Альбом, состоящий из одиннадцати треков, охватывает самые разные жанры — от дип-хауса до джаза, от эмбиента до перкуссионных элементов афробита, и является его самым всеобъемлющим и разнообразным проектом на сегодняшний день. Все это объединено его уникальным целеустремленностью и характерной живостью; благодаря его мастерству, этот альбом функционирует как своего рода музыкальная автобиография. Музыкант, родившийся в Эдинбурге, привлек к себе внимание в 2020 году серией релизов, прежде чем подписать контракт с лейблом Technicolor, входящим в состав Ninja Tune, для выпуска своего сенсационного EP 2022 года "More Content". Журнал Billboard назвал его одним из «10 перспективных исполнителей танцевальной музыки», а сингл «Blackpool Boulevard» попал в плейлист BBC Radio 1 — легенда радио Пит Тонг был в восторге, а такие законодатели музыкальных вкусов, как The Blessed Madonna и Энни Мак, стали его большими поклонниками. «У вас есть только один шанс выпустить свой дебютный альбом», — подчеркивает Барри Кэн'т Свим. «Поэтому я хочу продемонстрировать все элементы того, что мне нравилось в музыке до сих пор».
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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