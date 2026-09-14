Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) виниловая пластинка
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Описание товара Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) виниловая пластинка
Кэнди, одна из самых известных саксофонисток Нидерландов и дочь Ханса Дульфера, не нуждается в представлении. Музыкант-самоучка начала играть в шесть лет, а свои первые записи сделала уже в 1981 году, в возрасте 11 лет. В 1990 году она выпустила свой хитовый альбом Saxuality (разошедшийся тиражом более миллиона копий по всему миру), за который была номинирована на премию «Грэмми», а в 1993 году последовал альбом Sax-a-Go-Go. Это продолжение альбома Big Girl, и оно является продолжением фанкового, R&B и танцевального направления, которому она следовала. Но не стоит заблуждаться: игра Кэнди на вокале по-прежнему яростная, напористая и прямолинейная, создавая поразительный контраст. Как и на Big Girl, в записи снова приняли участие известные голландские вокалисты Трийнтье Остерхейс и Бергет Льюис. Альбом включает песни "Saxy Mood" и "Smooth" и достиг 8-го места в чарте Billboard Top Contemporary Jazz Albums за 1998 год. Альбом For the Love of You выпущен ограниченным тиражом на полупрозрачном фиолетовом виниле и включает в себя вкладыш.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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