OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) виниловая пластинка
«The Order: 1886» — это эпическая музыка к одноимённой игре для PlayStation, написанная британским лауреатом премии «Оскар» Джейсоном Грейвсом (Dead Space, City Of Heroes: Going Rogue, ремейк Tomb Raider). Лимитированное издание на красном 180 г виниле в гейтфолде Джейсон Грейвс — американский композитор, работающий в сфере телевидения, кино и видеоигр, известный во всем мире своей кинематографичной, глубокой и отмеченной наградами музыкой. Получив классическое музыкальное образование, он также является джазовым барабанщиком, клавишником, гитаристом и перкуссионистом, и одинаково хорошо чувствует себя в самых разных жанрах. В его послужном списке 80 игр, музыка к которым варьируется от электронной и рок-музыки до масштабных симфонических саундтреков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитFleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Don't Stop The Music (5054197040498) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитThe Time - The Time (coloured) (0603497843954) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитChristine And The Queens - Chris (English Edition) (506052543601...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитMotorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитCesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитJanis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) винилова...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитAnne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (00289486170...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитNazareth - Exercises (coloured) (4050538474428) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитThe Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Отзывы о товаре OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) виниловая пластинка