OST - C.H.U.D. (Martin Cooper & David Hughes) (coloured) (0850078789174) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - C.H.U.D. (Martin Cooper & David Hughes) (coloured) (0850078789174) виниловая пластинка
Мрачная атмосфера Нью-Йорка 1980-х годов запечатлена в саундтреке культового фильма ужасов 1984 года «C.H.U.D./Каннибалы-гуманоиды из подземелий». Композиторы Мартин Купер и Дэвид А. Хьюз создали музыку, которая делает угрозу подземного мира ощутимой. Лимитированное издание на зеленом виниле Сочетание мрачных синтезаторов и индустриальной перкуссии делает музыку неотъемлемым элементом этого фильма ужасов. Музыка идеально передает напряжение и паранойю фильма в звуковом восприятии. Музыкальный стиль оригинального саундтрека лучше всего описать как электронный и мрачный эмбиент. Музыка выдержана в традициях классических саундтреков к фильмам ужасов восьмидесятых годов, с явным влиянием синтвейва.
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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