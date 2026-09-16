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Waak Waak Djungi - Waak Waak Ga Min Min (4260544822575) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Waak Waak Djungi - Waak Waak Ga Min Min (4260544822575) виниловая пластинка

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Waak Waak Djungi - Waak Waak Ga Min Min (4260544822575) - фото 1
Waak Waak Djungi - Waak Waak Ga Min Min (4260544822575) - фото 2
Waak Waak Djungi - Waak Waak Ga Min Min (4260544822575) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Waak Waak Djungi
Альбом (сингл)
Waak Waak Ga Min Min
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Waak Waak Djungi - Waak Waak Ga Min Min (4260544822575) - фото 1
  • Waak Waak Djungi - Waak Waak Ga Min Min (4260544822575) - фото 2
  • Waak Waak Djungi - Waak Waak Ga Min Min (4260544822575) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733722
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Waak Waak Djungi - Waak Waak Ga Min Min (4260544822575) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260544822575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Waak Waak Djungi
Альбом (сингл)
Waak Waak Ga Min Min
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Rainbow Serpent, Djambaku, White Cockatoo, Mother I'm Going, Gandi Bawong, Black Crow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Waak Waak Djungi - Waak Waak Ga Min Min (4260544822575) виниловая пластинка

Waak Waak Ga Min Min (что в переводе с языка йолнгу означает «Черный ворон, белый какаду») — это альбом австралийской группы Waak Waak Djungi, выпущенный в июне 2018 года лейблом Efficient Space. Издание на виниле Альбом представляет собой компиляцию записей середины 90-х годов, в которых традиционные песни народа йолнгу (Северо-Восточный Арнем-Ленд) сочетаются с эмбиентом, электроникой и полевыми записями. Проект возник как результат многолетнего сотрудничества трех старейшин-песенников йолнгу и музыканта Питера Мумме. В состав группы Waak Waak Djungi входили Бобби Бунунгурр (вокал, диджериду), Джимми Джамунба (вокал), Питер Милайнга (вокал) и Питер Мумме (синтезаторы)

Отзывы о товаре Waak Waak Djungi - Waak Waak Ga Min Min (4260544822575) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260544822575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Waak Waak Djungi
Альбом (сингл)
Waak Waak Ga Min Min
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Rainbow Serpent, Djambaku, White Cockatoo, Mother I'm Going, Gandi Bawong, Black Crow
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Waak Waak Ga Min Min (что в переводе с языка йолнгу означает «Черный ворон, белый какаду») — это альбом австралийской группы Waak Waak Djungi, выпущенный в июне 2018 года лейблом Efficient Space. Издание на виниле Альбом представляет собой компиляцию записей середины 90-х годов, в которых традиционные песни народа йолнгу (Северо-Восточный Арнем-Ленд) сочетаются с эмбиентом, электроникой и полевыми записями. Проект возник как результат многолетнего сотрудничества трех старейшин-песенников йолнгу и музыканта Питера Мумме. В состав группы Waak Waak Djungi входили Бобби Бунунгурр (вокал, диджериду), Джимми Джамунба (вокал), Питер Милайнга (вокал) и Питер Мумме (синтезаторы)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Waak Waak Djungi - Waak Waak Ga Min Min (4260544822575) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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