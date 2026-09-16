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Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide - Cosmic Disco Dub (4580336441297) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide - Cosmic Disco Dub (4580336441297) виниловая пластинка

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Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide - Cosmic Disco Dub (4580336441297) - фото 1
Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide - Cosmic Disco Dub (4580336441297) - фото 2
Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide - Cosmic Disco Dub (4580336441297) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide
Альбом (сингл)
Cosmic Disco Dub
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide - Cosmic Disco Dub (4580336441297) - фото 1
  • Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide - Cosmic Disco Dub (4580336441297) - фото 2
  • Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide - Cosmic Disco Dub (4580336441297) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733719
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide - Cosmic Disco Dub (4580336441297) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4580336441297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide
Альбом (сингл)
Cosmic Disco Dub
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Battle Dub (Straight Dub Mix), Galactic Beats Dub (Straight Mix), Lava Dub (Straight Dub Vocal Mix), Mirror Dub (Straight Mix), Outer Space Dub (Straight Dub Mix), I'm Thinking, I'm Spacing Dub (Straight Dub Mix), Sumimasen Suite Dub (Straight Dub Mix), We Need Power Dub (Straight Dub Mix), Hear?There? Beyond Dub (Straight Dub Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide - Cosmic Disco Dub (4580336441297) виниловая пластинка

«Dr. Steven Stanley Meets Yasushi Ide: Cosmic Disco Dub» — альбом, выпущенный в 2023 году на лейбле Grand Gallery. Это совместный проект японского музыканта Yasushi Ide и Dr. Steven Stanley, который представляет собой переосмысление треков в стиле даб, диско и электронной музыки.

Отзывы о товаре Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide - Cosmic Disco Dub (4580336441297) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4580336441297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide
Альбом (сингл)
Cosmic Disco Dub
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Battle Dub (Straight Dub Mix), Galactic Beats Dub (Straight Mix), Lava Dub (Straight Dub Vocal Mix), Mirror Dub (Straight Mix), Outer Space Dub (Straight Dub Mix), I'm Thinking, I'm Spacing Dub (Straight Dub Mix), Sumimasen Suite Dub (Straight Dub Mix), We Need Power Dub (Straight Dub Mix), Hear?There? Beyond Dub (Straight Dub Mix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
«Dr. Steven Stanley Meets Yasushi Ide: Cosmic Disco Dub» — альбом, выпущенный в 2023 году на лейбле Grand Gallery. Это совместный проект японского музыканта Yasushi Ide и Dr. Steven Stanley, который представляет собой переосмысление треков в стиле даб, диско и электронной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dr. Steven Stanley; Yasushi Ide - Cosmic Disco Dub (4580336441297) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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