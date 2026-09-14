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Various Artists - Tokyo Bliss (Japanese Funk, Boogie And City Pop From King Records 1974-88) (3700604763789) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Tokyo Bliss (Japanese Funk, Boogie And City Pop From King Records 1974-88) (3700604763789) виниловая пластинка

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Various Artists - Tokyo Bliss (Japanese Funk, Boogie And City Pop From King Records 1974-88) (3700604763789) - фото 1
Various Artists - Tokyo Bliss (Japanese Funk, Boogie And City Pop From King Records 1974-88) (3700604763789) - фото 2
Various Artists - Tokyo Bliss (Japanese Funk, Boogie And City Pop From King Records 1974-88) (3700604763789) - фото 3
Various Artists - Tokyo Bliss (Japanese Funk, Boogie And City Pop From King Records 1974-88) (3700604763789) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tokyo Bliss
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Tokyo Bliss (Japanese Funk, Boogie And City Pop From King Records 1974-88) (3700604763789) - фото 1
  • Various Artists - Tokyo Bliss (Japanese Funk, Boogie And City Pop From King Records 1974-88) (3700604763789) - фото 2
  • Various Artists - Tokyo Bliss (Japanese Funk, Boogie And City Pop From King Records 1974-88) (3700604763789) - фото 3
  • Various Artists - Tokyo Bliss (Japanese Funk, Boogie And City Pop From King Records 1974-88) (3700604763789) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733718
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Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3700604763789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tokyo Bliss
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Buzz (29)–Garasumado, Mami Ayukawa–Sabita Gambler, Johnny Yoshinaga–The Rain, Keiko Toda–Fade In, Koji Kobayashi*–Bokura no Date, Yuko Imai–Hotel Twilight, Kumiko Sawada–Your Love's Away, Masatoshi Kanno*–Day by Day, Yuji Mitsuya–After Five at Caf?-Bar, Fujimaru Band–Paper Machine
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Tokyo Bliss (Japanese Funk, Boogie And City Pop From King Records 1974-88) (3700604763789) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Buzz (29)–Garasumado, Mami Ayukawa–Sabita Gambler, Johnny Yoshinaga–The Rain, Keiko Toda–Fade In, Koji Kobayashi*–Bokura no Date, Yuko Imai–Hotel Twilight, Kumiko Sawada–Your Love's Away, Masatoshi Kanno*–Day by Day, Yuji Mitsuya–After Five at Caf?-Bar, Fujimaru Band–Paper Machine

Отзывы о товаре Various Artists - Tokyo Bliss (Japanese Funk, Boogie And City Pop From King Records 1974-88) (3700604763789) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3700604763789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tokyo Bliss
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Buzz (29)–Garasumado, Mami Ayukawa–Sabita Gambler, Johnny Yoshinaga–The Rain, Keiko Toda–Fade In, Koji Kobayashi*–Bokura no Date, Yuko Imai–Hotel Twilight, Kumiko Sawada–Your Love's Away, Masatoshi Kanno*–Day by Day, Yuji Mitsuya–After Five at Caf?-Bar, Fujimaru Band–Paper Machine
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Buzz (29)–Garasumado, Mami Ayukawa–Sabita Gambler, Johnny Yoshinaga–The Rain, Keiko Toda–Fade In, Koji Kobayashi*–Bokura no Date, Yuko Imai–Hotel Twilight, Kumiko Sawada–Your Love's Away, Masatoshi Kanno*–Day by Day, Yuji Mitsuya–After Five at Caf?-Bar, Fujimaru Band–Paper Machine
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Various Artists - Tokyo Bliss (Japanese Funk, Boogie And City Pop From King Records 1974-88) (3700604763789) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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