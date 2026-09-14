The Android Sisters - Songs Of Electronic Despair (coloured) (4255805500262) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Android Sisters - Songs Of Electronic Despair (coloured) (4255805500262) виниловая пластинка
«Songs Of Electric Despair» — альбом группы Android Sisters, культовая классика экспериментального синти-попа, выпущенный первоначально в 1984 году. Лимитированное издание на оранжевом виниле с двумя бонус-треками «Songs Of Electric Despair» — остроумное, провокационное путешествие по тревогам и нелепостям современной жизни, преломлённое через научно-фантастический объектив. Альбом включал 11 композиций, на которых экспериментальная синтезаторная музыка Тима Кларка находит идеальный контрапункт в восхитительно сюрреалистической, космической социальной сатире текстов Тома Лопеса, волшебным образом исполненной роботизированными, но чувственными голосами The Android Sisters (Рут Малечек и Валерией Василевски). Кларк сочинил и исполнил минусовки на синтезаторе Synclavier II. Переиздание включает два бонус-трека, отсутствовавших на оригинальном альбоме 1984 года, сохраняет прекрасное оригинальное оформление альбома и дополняет его 4-страничным полноцветным вкладышем с примечаниями и текстами песен.
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