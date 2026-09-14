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Adn Ckrystall - De Unicornis Veritate (4040824092375) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Adn Ckrystall - De Unicornis Veritate (4040824092375) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Adn Ckrystall
Альбом (сингл)
De Unicornis Veritate
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adn Ckrystall - De Unicornis Veritate (4040824092375) - фото 1
  • Adn Ckrystall - De Unicornis Veritate (4040824092375) - фото 2
  • Adn Ckrystall - De Unicornis Veritate (4040824092375) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733696
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Adn Ckrystall - De Unicornis Veritate (4040824092375) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824092375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Adn Ckrystall
Альбом (сингл)
De Unicornis Veritate
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
De Unicornis Verytheme, In Mutabilitate, De Codex Unicornis, Unicornis Garden, Dragonus, Dragonis, De Spirito Signo, De Unicornis Creature, La Corne Spiralee
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adn Ckrystall - De Unicornis Veritate (4040824092375) виниловая пластинка

De Unicornis Veritate — второй альбом французского экспериментатора в области синтезаторной музыки Эрика Монколлина, известного как ADN Ckrystall. Включает композиции, написанные в 1982/1983 годах, но с тех пор остававшиеся неизданными. Лимитированное издание на виниле ADN Ckrystall — псевдоним французского экспериментатора в области синтезаторов Эрика Монколлина. Он выпустил свой первый LP, Jazz'Mad, в 1982 году при помощи опытного звукоинженера Бенуа Ютина. Альбом получил признание критиков, а также обрёл армию поклонников, превратившись в нестареющую классику. Недавно Монколлин обнаружил свои записи с песнями, написанными в 1982/1983 годах, в доме своих родителей и переписал их для первого в истории винилового релиза. Первое в истории издание с иллюстрациями Монколлина на обложке и его собственными аннотациями.

Отзывы о товаре Adn Ckrystall - De Unicornis Veritate (4040824092375) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824092375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Adn Ckrystall
Альбом (сингл)
De Unicornis Veritate
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
De Unicornis Verytheme, In Mutabilitate, De Codex Unicornis, Unicornis Garden, Dragonus, Dragonis, De Spirito Signo, De Unicornis Creature, La Corne Spiralee
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
De Unicornis Veritate — второй альбом французского экспериментатора в области синтезаторной музыки Эрика Монколлина, известного как ADN Ckrystall. Включает композиции, написанные в 1982/1983 годах, но с тех пор остававшиеся неизданными. Лимитированное издание на виниле ADN Ckrystall — псевдоним французского экспериментатора в области синтезаторов Эрика Монколлина. Он выпустил свой первый LP, Jazz'Mad, в 1982 году при помощи опытного звукоинженера Бенуа Ютина. Альбом получил признание критиков, а также обрёл армию поклонников, превратившись в нестареющую классику. Недавно Монколлин обнаружил свои записи с песнями, написанными в 1982/1983 годах, в доме своих родителей и переписал их для первого в истории винилового релиза. Первое в истории издание с иллюстрациями Монколлина на обложке и его собственными аннотациями.
Самовывоз
Доставка
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Adn Ckrystall - De Unicornis Veritate (4040824092375) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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