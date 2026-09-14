The Chemical Brothers - Come With Us (coloured) (0602455262127) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Come With Us
Жанр
House
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733695
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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602455262127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Come With Us
Жанр
House
Трек-лист
Come With Us, It Began In Afrika, Galaxy Bounce, Star Guitar, Hoops, My Elastic Eye, The State We're In, Denmark, Pioneer Skies, The Test
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Chemical Brothers - Come With Us (coloured) (0602455262127) виниловая пластинка
Come with Us — четвёртый студийный альбом группы The Chemical Brothers, выпущенный в 2002 году. Лимитированное издание на желтом виниле в гейтфолде Выпущенный в 2002 году, альбом включает в себя участие Ричарда Эшкрофта (экс-The Verve) и Бет Ортон. Он дебютировал на первом месте в британском чарте альбомов, став третьим подряд альбомом группы, занявшим первое место. Через месяц после выхода альбом получил золотой сертификат от BPI.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602455262127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Come With Us
Жанр
House
Трек-лист
Come With Us, It Began In Afrika, Galaxy Bounce, Star Guitar, Hoops, My Elastic Eye, The State We're In, Denmark, Pioneer Skies, The Test
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Come with Us — четвёртый студийный альбом группы The Chemical Brothers, выпущенный в 2002 году. Лимитированное издание на желтом виниле в гейтфолде Выпущенный в 2002 году, альбом включает в себя участие Ричарда Эшкрофта (экс-The Verve) и Бет Ортон. Он дебютировал на первом месте в британском чарте альбомов, став третьим подряд альбомом группы, занявшим первое место. Через месяц после выхода альбом получил золотой сертификат от BPI.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Chemical Brothers - Come With Us (coloured) (0602455262127) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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