Top.Mail.Ru
Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) - фото 1
Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) - фото 2
Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) - фото 3
Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) - фото 4
Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) - фото 5
Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) - фото 6
Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Sarah Vaughan
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) - фото 1
  • Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) - фото 2
  • Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) - фото 3
  • Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) - фото 4
  • Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) - фото 5
  • Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) - фото 6
  • Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733689
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602507352578]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Sarah Vaughan
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lullaby Of Birdland, April In Paris, He's My Guy, Jim, You're Not The Kind, Embraceable You, I'm Glad There Is You, September Song, It's Crazy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) виниловая пластинка

"Sarah Vaughan" - ремастированное переиздание студийного альбома американской исполнительницы Сары Воан с участием джазового трубача Клиффорда Брауна, первоначально выпущенного в 1954 году. Сара Воан - афроамериканская джазовая певица, одна из наиболее известных в XX веке. Премия Грэмми в номинации "Лучшая джазовая вокалистка" (1982). В 2016 году газета The New York Times сравнила с Сарой молодую афроамериканскую певицу Джазмею Хорн.

Отзывы о товаре Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602507352578]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Sarah Vaughan
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lullaby Of Birdland, April In Paris, He's My Guy, Jim, You're Not The Kind, Embraceable You, I'm Glad There Is You, September Song, It's Crazy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
"Sarah Vaughan" - ремастированное переиздание студийного альбома американской исполнительницы Сары Воан с участием джазового трубача Клиффорда Брауна, первоначально выпущенного в 1954 году. Сара Воан - афроамериканская джазовая певица, одна из наиболее известных в XX веке. Премия Грэмми в номинации "Лучшая джазовая вокалистка" (1982). В 2016 году газета The New York Times сравнила с Сарой молодую афроамериканскую певицу Джазмею Хорн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352578) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...