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Nicki Parrott - After Midnight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153895) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nicki Parrott - After Midnight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153895) виниловая пластинка

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Nicki Parrott - After Midnight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153895) - фото 1
Nicki Parrott - After Midnight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153895) - фото 2
Nicki Parrott - After Midnight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153895) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
After Midnight
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicki Parrott - After Midnight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153895) - фото 1
  • Nicki Parrott - After Midnight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153895) - фото 2
  • Nicki Parrott - After Midnight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153895) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733680
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Nicki Parrott - After Midnight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153895) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
After Midnight
Жанр
Swing
Трек-лист
All I Do Is Think About You, Your Cheatin' Heart, Let The Good Times Roll, Wild Women Don't Have The Blues, I Love Being Here With You, After Midnight, Crazy He Calls Me, You Don't Know, Unchain My Heart, He Called Me Baby, The Thrill Is Gone, I Don't Need No Doctor, What Becomes Of The Brokenhearted?, Somewhere Over The Rainbow
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nicki Parrott - After Midnight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153895) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All I Do Is Think About You, Your Cheatin' Heart, Let The Good Times Roll, Wild Women Don't Have The Blues, I Love Being Here With You, After Midnight, Crazy He Calls Me, You Don't Know, Unchain My Heart, He Called Me Baby, The Thrill Is Gone, I Don't Need No Doctor, What Becomes Of The Brokenhearted?, Somewhere Over The Rainbow



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nicki Parrott - After Midnight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153895) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
After Midnight
Жанр
Swing
Трек-лист
All I Do Is Think About You, Your Cheatin' Heart, Let The Good Times Roll, Wild Women Don't Have The Blues, I Love Being Here With You, After Midnight, Crazy He Calls Me, You Don't Know, Unchain My Heart, He Called Me Baby, The Thrill Is Gone, I Don't Need No Doctor, What Becomes Of The Brokenhearted?, Somewhere Over The Rainbow
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All I Do Is Think About You, Your Cheatin' Heart, Let The Good Times Roll, Wild Women Don't Have The Blues, I Love Being Here With You, After Midnight, Crazy He Calls Me, You Don't Know, Unchain My Heart, He Called Me Baby, The Thrill Is Gone, I Don't Need No Doctor, What Becomes Of The Brokenhearted?, Somewhere Over The Rainbow


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nicki Parrott - After Midnight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153895) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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