New York Trio - Blues In The Night (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153956) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
New York Trio
Альбом (сингл)
Blues In The Night
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733678
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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
New York Trio
Альбом (сингл)
Blues In The Night
Жанр
Swing
Трек-лист
Blue Skies, Tenderly, Don't Explain, Blues In The Night, I Could Have Danced All Night, Summer Night, My Funny Valentine, Embraceable You, You Better Go Now
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара New York Trio - Blues In The Night (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153956) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Skies, Tenderly, Don't Explain, Blues In The Night, I Could Have Danced All Night, Summer Night, My Funny Valentine, Embraceable You, You Better Go Now
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
New York Trio
Альбом (сингл)
Blues In The Night
Жанр
Swing
Трек-лист
Blue Skies, Tenderly, Don't Explain, Blues In The Night, I Could Have Danced All Night, Summer Night, My Funny Valentine, Embraceable You, You Better Go Now
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Skies, Tenderly, Don't Explain, Blues In The Night, I Could Have Danced All Night, Summer Night, My Funny Valentine, Embraceable You, You Better Go Now
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
New York Trio - Blues In The Night (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153956) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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