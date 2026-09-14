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Eddie Higgins - Amor (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eddie Higgins - Amor (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153673) виниловая пластинка

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Eddie Higgins - Amor (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153673) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Amor
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - Amor (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153673) - фото 1
  • Eddie Higgins - Amor (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153673) - фото 2
  • Eddie Higgins - Amor (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153673) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733673
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Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Amor
Жанр
Jazz
Трек-лист
Begin The Beguine, Jalousie, Amor, Moon Was Yellow, Poinciana, Historia De Un Amor, Carinhoso, Morning, O Grande Amor, Copacabana Night, Perfidia, Pensativa, Tristeza De Amor
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - Amor (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153673) виниловая пластинка

Благодаря многочисленным альбомам, выпущенным на лейбле Venus Records, Эдди Хиггинс зарекомендовал себя как один из самых известных джазовых пианистов Японии. Альбом «Amor» — выдающаяся запись трио с Шоном Смитом на басу и Джо Аскионе на барабанах, первоначально записанная 14 и 15 ноября 2005 года в студии «The Studio» в Нью-Йорке (США) — демонстрирует американского музыканта, сотрудничавшего с такими светилами, как Ли Морган и Уэйн Шортер, в лучшей форме, показывая зрелую, прямолинейную чувствительность и захватывающую эмоциональность, на которые был способен пианист. Среди ярких моментов альбома, спродюсированного Тоддом Барканом и сведенного и мастерированного легендарным продюсером Тэцуо Хара, несомненно, следует отметить «Begin the Benguine» Коула Портера и «Jalousie» Джейкоба Гаде.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eddie Higgins - Amor (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153673) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Amor
Жанр
Jazz
Трек-лист
Begin The Beguine, Jalousie, Amor, Moon Was Yellow, Poinciana, Historia De Un Amor, Carinhoso, Morning, O Grande Amor, Copacabana Night, Perfidia, Pensativa, Tristeza De Amor
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Благодаря многочисленным альбомам, выпущенным на лейбле Venus Records, Эдди Хиггинс зарекомендовал себя как один из самых известных джазовых пианистов Японии. Альбом «Amor» — выдающаяся запись трио с Шоном Смитом на басу и Джо Аскионе на барабанах, первоначально записанная 14 и 15 ноября 2005 года в студии «The Studio» в Нью-Йорке (США) — демонстрирует американского музыканта, сотрудничавшего с такими светилами, как Ли Морган и Уэйн Шортер, в лучшей форме, показывая зрелую, прямолинейную чувствительность и захватывающую эмоциональность, на которые был способен пианист. Среди ярких моментов альбома, спродюсированного Тоддом Барканом и сведенного и мастерированного легендарным продюсером Тэцуо Хара, несомненно, следует отметить «Begin the Benguine» Коула Портера и «Jalousie» Джейкоба Гаде.


Теги товара: Limited Edition
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