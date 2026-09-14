Eddie Higgins - Amor (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153673) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eddie Higgins - Amor (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153673) виниловая пластинка
Благодаря многочисленным альбомам, выпущенным на лейбле Venus Records, Эдди Хиггинс зарекомендовал себя как один из самых известных джазовых пианистов Японии. Альбом «Amor» — выдающаяся запись трио с Шоном Смитом на басу и Джо Аскионе на барабанах, первоначально записанная 14 и 15 ноября 2005 года в студии «The Studio» в Нью-Йорке (США) — демонстрирует американского музыканта, сотрудничавшего с такими светилами, как Ли Морган и Уэйн Шортер, в лучшей форме, показывая зрелую, прямолинейную чувствительность и захватывающую эмоциональность, на которые был способен пианист. Среди ярких моментов альбома, спродюсированного Тоддом Барканом и сведенного и мастерированного легендарным продюсером Тэцуо Хара, несомненно, следует отметить «Begin the Benguine» Коула Портера и «Jalousie» Джейкоба Гаде.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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