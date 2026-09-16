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Eddie Higgins - Christmas Songs (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151921) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eddie Higgins - Christmas Songs (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151921) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - Christmas Songs (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151921) - фото 1
  • Eddie Higgins - Christmas Songs (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151921) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733672
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eddie Higgins - Christmas Songs (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151921) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051151921]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs
Жанр
Jazz
Трек-лист
Let It Snow, Have Yourself A Merry Little Christmas, Santa Claus Is Coming To Town, The Christmas Waltz, The Christmas Song, White Christmas, Sleigh Ride, Winter Wonderland, I'll Be Home For Christmas
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - Christmas Songs (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151921) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let It Snow, Have Yourself A Merry Little Christmas, Santa Claus Is Coming To Town, The Christmas Waltz, The Christmas Song, White Christmas, Sleigh Ride, Winter Wonderland, I'll Be Home For Christmas



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eddie Higgins - Christmas Songs (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151921) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051151921]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs
Жанр
Jazz
Трек-лист
Let It Snow, Have Yourself A Merry Little Christmas, Santa Claus Is Coming To Town, The Christmas Waltz, The Christmas Song, White Christmas, Sleigh Ride, Winter Wonderland, I'll Be Home For Christmas
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let It Snow, Have Yourself A Merry Little Christmas, Santa Claus Is Coming To Town, The Christmas Waltz, The Christmas Song, White Christmas, Sleigh Ride, Winter Wonderland, I'll Be Home For Christmas


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Higgins - Christmas Songs (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151921) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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