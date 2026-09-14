Eddie Higgins - If Dreams Come True (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153550) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eddie Higgins - If Dreams Come True (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153550) виниловая пластинка
Эдди Хиггинс играл и записывался со многими крупнейшими именами в джазе, включая Коулмана Хокинса, Джека Тигардена, Стэна Гетца, Диззи Гиллеспи, Ли Моргана и Уэйна Шортера. Его дискография в качестве руководителя оркестра насчитывает более 25 записей. На альбоме "If Dreams Come True" Эдди Хиггинс выступает со своим великолепным виртуозным трио, в состав которого входят Джей Леонхарт на бас-гитаре и Джо Аскионе на ударных. Благодаря своим релизам на лейбле Venus Records Эдди Хиггинс зарекомендовал себя как один из самых известных джазовых пианистов, особенно в Японии. Лейбл Venus Records был основан в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для двойного LP-альбома «If Dreams Come True», отпечатанного на 180-граммовом виниле со скоростью вращения 45 об/мин, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound». Этот процесс обеспечивает мощное, насыщенное звучание, высоко ценимое аудиофилами по всему миру. Важное замечание: LP-альбомы Venus выпускаются только один раз. Когда тираж распродан, соответствующий релиз удаляется из каталога и не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»!
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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