Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Massimo Farao
Альбом (сингл)
Tribute To Ennio Morricone
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 733668
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051152416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Massimo Farao
Альбом (сингл)
Tribute To Ennio Morricone
Жанр
Jazz
Трек-лист
Il Buono Il Brutto E Il Cattivo, Indagine, C'era Una Volta Il West, Nuovo Cinema Paradiso, La Classe Operaia Va In Paradiso, Gabriel's Oboe, Giu' La Testa, Once Upon A Time In America
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир кинематографической музыки с виниловой пластинкой Massimo Farao - "Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Japan, Limited)". Этот альбом является ярким трибьютом великому композитору Эннио Морриконе, чьи звуки стали неотъемлемой частью мирового киноискусства. Massimo Farao воплотил в этой пластинке величие и красоту музыки, перенеся слушателей в атмосферу удивительных кинематографических произведений. Каждая композиция на этой пластинке — это отдельная история, полная эмоций и глубины. Если вы стремитесь купить виниловую пластинку, то не упустите возможности добавить "Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Japan, Limited)" (1LP) в свою коллекцию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 350 руб.1588 руб. в СплитНаив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) винил...
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитApocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитThe Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) ви...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитSonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (088807...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитRichard Ashcroft - Alone With Everybody (0805520241137) винилова...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитGang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитOutkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитDavid Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитWhitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) винилов...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитType O Negative - Slow Deep & Hard (coloured) (0603497824625) ви...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитBrandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитCurtis Mayfield - The Very Best Of (coloured) (0603497841967) ви...
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051152416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Massimo Farao
Альбом (сингл)
Tribute To Ennio Morricone
Жанр
Jazz
Трек-лист
Il Buono Il Brutto E Il Cattivo, Indagine, C'era Una Volta Il West, Nuovo Cinema Paradiso, La Classe Operaia Va In Paradiso, Gabriel's Oboe, Giu' La Testa, Once Upon A Time In America
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Погрузитесь в мир кинематографической музыки с виниловой пластинкой Massimo Farao - "Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Japan, Limited)". Этот альбом является ярким трибьютом великому композитору Эннио Морриконе, чьи звуки стали неотъемлемой частью мирового киноискусства. Massimo Farao воплотил в этой пластинке величие и красоту музыки, перенеся слушателей в атмосферу удивительных кинематографических произведений. Каждая композиция на этой пластинке — это отдельная история, полная эмоций и глубины. Если вы стремитесь купить виниловую пластинку, то не упустите возможности добавить "Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Japan, Limited)" (1LP) в свою коллекцию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) виниловая пластинка