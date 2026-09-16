Top.Mail.Ru
Eric Alexander - Gentle Ballads II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eric Alexander - Gentle Ballads II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153819) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eric Alexander - Gentle Ballads II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153819) - фото 1
Eric Alexander - Gentle Ballads II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153819) - фото 2
Eric Alexander - Gentle Ballads II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153819) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Alexander
Альбом (сингл)
Gentle Ballads II
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eric Alexander - Gentle Ballads II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153819) - фото 1
  • Eric Alexander - Gentle Ballads II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153819) - фото 2
  • Eric Alexander - Gentle Ballads II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153819) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733663
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eric Alexander - Gentle Ballads II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153819) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Alexander
Альбом (сингл)
Gentle Ballads II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Funny, Who Can I Turn To, I'm A Fool To Want You, Mona Lisa, I Got It Bad ( And That Ain't Good ), Look Of Love, Li'l Darlin', Time After Time, My Ship
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Alexander - Gentle Ballads II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153819) виниловая пластинка

Американский музыкант Эрик Уэллс Александр начал играть на фортепиано и кларнете в очень юном возрасте, а на альт-саксофоне — в двенадцать. Однако во время учебы в Университете Индианы он переключился на тенор-саксофон, а после классического обучения — на джаз. Он продолжил обучение в колледже Уильяма Патерсона в Нью-Джерси у Джо Ловано, Руфуса Рида и пианиста Гарольда Маберна. В 1991 году он занял второе место после суперзвезды Джошуа Редмана на конкурсе саксофонистов Телониуса Монка и в том же году сделал свои первые записи с Чарльзом Эрландом для лейбла Muse Records. Сегодня он считается одним из лучших тенор-саксофонистов своего поколения. Его альбом 2004 года «Gentle Ballads», который AllMusic сравнил с ранним альбомом баллад Колтрейна 1960-х годов, был настолько успешным, что породил целую серию с различными составами музыкантов. Альбом «Gentle Ballads II» был записан 22 марта 2006 года в студии The Studio в Нью-Йорке — с тем же составом, который сделал дебютный альбом таким знаменитым: Майк ЛеДонн на фортепиано, Джон Уэббер на басу и Джо Фарнсворт на ударных. Мощный и очень выразительный тембр Александра сохранился, как и разнообразная программа, которая окутывает слушателя чудесными вечерними звуками. Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eric Alexander - Gentle Ballads II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153819) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Alexander
Альбом (сингл)
Gentle Ballads II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Funny, Who Can I Turn To, I'm A Fool To Want You, Mona Lisa, I Got It Bad ( And That Ain't Good ), Look Of Love, Li'l Darlin', Time After Time, My Ship
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Американский музыкант Эрик Уэллс Александр начал играть на фортепиано и кларнете в очень юном возрасте, а на альт-саксофоне — в двенадцать. Однако во время учебы в Университете Индианы он переключился на тенор-саксофон, а после классического обучения — на джаз. Он продолжил обучение в колледже Уильяма Патерсона в Нью-Джерси у Джо Ловано, Руфуса Рида и пианиста Гарольда Маберна. В 1991 году он занял второе место после суперзвезды Джошуа Редмана на конкурсе саксофонистов Телониуса Монка и в том же году сделал свои первые записи с Чарльзом Эрландом для лейбла Muse Records. Сегодня он считается одним из лучших тенор-саксофонистов своего поколения. Его альбом 2004 года «Gentle Ballads», который AllMusic сравнил с ранним альбомом баллад Колтрейна 1960-х годов, был настолько успешным, что породил целую серию с различными составами музыкантов. Альбом «Gentle Ballads II» был записан 22 марта 2006 года в студии The Studio в Нью-Йорке — с тем же составом, который сделал дебютный альбом таким знаменитым: Майк ЛеДонн на фортепиано, Джон Уэббер на басу и Джо Фарнсворт на ударных. Мощный и очень выразительный тембр Александра сохранился, как и разнообразная программа, которая окутывает слушателя чудесными вечерними звуками. Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eric Alexander - Gentle Ballads II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153819) виниловая пластинка - по цене 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...