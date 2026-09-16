Описание товара Eric Alexander - Gentle Ballads VI (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153727) виниловая пластинка

Американский музыкант Эрик Уэллс Александр начал играть на фортепиано, кларнете и (в двенадцать лет) на альт-саксофоне, но во время учебы в Университете Индианы переключился на тенор-саксофон, а после получения классического образования — на джаз. Он продолжил обучение в колледже Уильяма Патерсона в Нью-Джерси у Джо Ловано, Руфуса Рида и пианиста Гарольда Маберна. В 1991 году он занял второе место после суперзвезды Джошуа Редмана на конкурсе саксофонистов имени Телониуса Монка и в том же году сделал свои первые записи с Чарльзом Эрландом для лейбла Muse Records. Сегодня он считается одним из лучших тенор-саксофонистов своего поколения и долгое время является участником лейбла Venus Records, выпустив множество альбомов. Его альбом 2004 года «Gentle Ballads» имел такой успех, что породил целую серию с различными составами. Квартет Эрика Александра теперь выпустил «Gentle Ballads VI», в состав которого входят Джон Ди Мартино на фортепиано, Дезрон Дуглас на басу и Уилли Джонс III на ударных. Альбом был записан 11 и 12 июня 2021 года в студии Tedesco в Нью-Йорке, а продюсированием, сведением и мастерингом занимался Тэцуо Хара. Компания Venus Records была основана в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома "Gentle Ballads VI", записанного на 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием "Hyper Magnum Sound", который обеспечивает мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Краткое замечание: пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как тираж распродан, соответствующее название удаляется из каталога и переиздаваться не будет. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из коллекции "Venus Masterpiece Collection"!