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Spirits Trio - Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153963) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Spirits Trio - Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153963) виниловая пластинка

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Spirits Trio - Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153963) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spirits Trio
Альбом (сингл)
Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spirits Trio - Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153963) - фото 1
  • Spirits Trio - Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153963) - фото 2
  • Spirits Trio - Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153963) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733661
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Spirits Trio - Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153963) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spirits Trio
Альбом (сингл)
Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Can't Help Lovin' Dat Man, Blame It On My Youth, Where Are You, A Lovely Way To Spend An Evening, The Things We Did Last Summer, Desert Wind, Don't Take Your Love From Me, Waltz Step
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spirits Trio - Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153963) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can't Help Lovin' Dat Man, Blame It On My Youth, Where Are You, A Lovely Way To Spend An Evening, The Things We Did Last Summer, Desert Wind, Don't Take Your Love From Me, Waltz Step



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Spirits Trio - Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153963) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spirits Trio
Альбом (сингл)
Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Can't Help Lovin' Dat Man, Blame It On My Youth, Where Are You, A Lovely Way To Spend An Evening, The Things We Did Last Summer, Desert Wind, Don't Take Your Love From Me, Waltz Step
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can't Help Lovin' Dat Man, Blame It On My Youth, Where Are You, A Lovely Way To Spend An Evening, The Things We Did Last Summer, Desert Wind, Don't Take Your Love From Me, Waltz Step


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
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Spirits Trio - Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153963) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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