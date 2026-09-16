George Garzone - Night Of My Beloved (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153925) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара George Garzone - Night Of My Beloved (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153925) виниловая пластинка
Американский тенор-саксофонист Джордж Гарзоне, чья мощная игра и смелые эксперименты со своей многолетней группой «The Fringe» сделали его настоящей легендой бостонской джазовой сцены, большую часть своей жизни посвятил джазовому образованию. Он начал играть на саксофоне в шесть лет, играл в семейной группе, а позже учился в музыкальной школе в Бостоне. Кроме того, Гарзоне много работал в качестве приглашенного музыканта, гастролировал по Европе с Джамаладином Такумой и играл со звездами, такими как Данило Перес, Джо Ловано, Джек ДеДжонетт, Рэйчел Зи и Джон Патитуччи. На альбоме «Night Of My Beloved» Гарзоне и его соавторы Кенни Вернер (фортепиано) и трио Da Paz, состоящее из Ромеро Лубамбо (гитара), Нильсона Матты (бас) и Дудуки Да Фонсеки (ударные), исполняют босса-нову и множество композиций Жобима. Глубокое, романтическое звучание его тенор-саксофона вызывает в воображении образ прослушивания подобной музыки в пляжном баре бразильской ночью. «Night Of My Beloved» был записан 8 и 9 августа 2006 года в студии «The Studio» в Нью-Йорке и спродюсирован Тоддом Барканом и легендарным звукоинженером Тэцуо Хара. Хара также отвечал за сведение и мастеринг альбома. Лейбл Venus Records был основан в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Известный лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound» для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «Night Of My Beloved», записанного на скорости 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле. Этот процесс обеспечивает мощное, насыщенное звучание, высоко ценимое аудиофилами по всему миру. Важное замечание: переиздания LP от Venus выпускаются только один раз. После распродажи соответствующий релиз удаляется из каталога и больше не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»! Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитKirsten Edkins - Shapes & Sound (Audiophile Edition) (0196852045...
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитSol Invictus - The Blade (coloured) (0884388868144) виниловая пл...
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитColin Davis - Sibelius: Symphonies 5 & 7 (Analogue) (00289487149...
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитMaurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source...
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитBlossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogu...
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитBernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 & 10 (Analogue) (00289...
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитRammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитOST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (colou...
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитCarlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Origin...
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитWar - Why Can't We Be Friends? (Box) (0603497818853) виниловая п...
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитForeigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитJeff Beck - Blow By Blow (Analogue) (0753088007873) виниловая пл...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре George Garzone - Night Of My Beloved (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153925) виниловая пластинка