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Roland Hanna - Apres Un Reve (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roland Hanna - Apres Un Reve (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153918) виниловая пластинка

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Roland Hanna - Apres Un Reve (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153918) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roland Hanna
Альбом (сингл)
Apres Un Reve
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roland Hanna - Apres Un Reve (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153918) - фото 1
  • Roland Hanna - Apres Un Reve (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153918) - фото 2
  • Roland Hanna - Apres Un Reve (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153918) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733657
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Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roland Hanna
Альбом (сингл)
Apres Un Reve
Жанр
Jazz
Трек-лист
Serenade, Elvira Madigan - Piano Concerto No. 21 C Major K467, Apres Un Reve, Melody In F, Night Of My Nights, Going Home - From "New World Symphony", Based On Gustav - Symphony No. 5, 2nd Movement, Prelude - Op. 28, No. 20, This Is My Beloved - Nocturne - String Quartet No. 2, Like Grains Of Sand
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roland Hanna - Apres Un Reve (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153918) виниловая пластинка

Последняя запись покойного сэра Роланда Ханы. Игра Ханы на фортепиано восхитительна, от первой Серенады Шуберта до последнего Адажиетто Малера. Вы наверняка никогда раньше не слышали «Apr?s Un R?ve» Габриэля Форе и другие композиции с одноименного альбома в таком исполнении: сэр Роланд Ханна вместе с Роном Картером (бас) и Грэйди Тейтом (ударные) возрождают эту классику, создавая тем самым его наследие. «Apr?s Un R?ve» — последняя запись покойного пианиста, чья игра на фортепиано — от Серенады Шуберта до Адажиетто Малера — практически непревзойденна по своей красоте. Роланд Ханна начал изучать классическое фортепиано в 11 лет, но именно его друг, пианист Томми Фланаган, познакомил его с джазом. После непродолжительной военной службы он поступил в музыкальную школу, а затем начал свою карьеру, сотрудничая с такими известными музыкантами, как Бенни Гудман и Чарльз Мингус в 1950-х годах. В 1972 году он гастролировал по Советскому Союзу с оркестром Тэда Джонса/Мела Льюиса. Альбом «Apr?s Un R?ve» был записан 22 сентября 2002 года в студии Avatar в Нью-Йорке. Продюсерами выступили Тодд Баркан и легендарный звукоинженер Тэцуо Хара. Последний также отвечал за сведение и мастеринг альбома. Лейбл Venus Records был основан в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Известный лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound» для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «Apr?s Un R?ve», записанного на скорости 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле. Этот процесс обеспечивает мощное, насыщенное звучание, высоко ценимое аудиофилами по всему миру. Важное замечание: переиздания LP от Venus выпускаются только один раз. После распродажи соответствующий релиз удаляется из каталога и больше не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»! Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roland Hanna
Альбом (сингл)
Apres Un Reve
Жанр
Jazz
Трек-лист
Serenade, Elvira Madigan - Piano Concerto No. 21 C Major K467, Apres Un Reve, Melody In F, Night Of My Nights, Going Home - From "New World Symphony", Based On Gustav - Symphony No. 5, 2nd Movement, Prelude - Op. 28, No. 20, This Is My Beloved - Nocturne - String Quartet No. 2, Like Grains Of Sand
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Последняя запись покойного сэра Роланда Ханы. Игра Ханы на фортепиано восхитительна, от первой Серенады Шуберта до последнего Адажиетто Малера. Вы наверняка никогда раньше не слышали «Apr?s Un R?ve» Габриэля Форе и другие композиции с одноименного альбома в таком исполнении: сэр Роланд Ханна вместе с Роном Картером (бас) и Грэйди Тейтом (ударные) возрождают эту классику, создавая тем самым его наследие. «Apr?s Un R?ve» — последняя запись покойного пианиста, чья игра на фортепиано — от Серенады Шуберта до Адажиетто Малера — практически непревзойденна по своей красоте. Роланд Ханна начал изучать классическое фортепиано в 11 лет, но именно его друг, пианист Томми Фланаган, познакомил его с джазом. После непродолжительной военной службы он поступил в музыкальную школу, а затем начал свою карьеру, сотрудничая с такими известными музыкантами, как Бенни Гудман и Чарльз Мингус в 1950-х годах. В 1972 году он гастролировал по Советскому Союзу с оркестром Тэда Джонса/Мела Льюиса. Альбом «Apr?s Un R?ve» был записан 22 сентября 2002 года в студии Avatar в Нью-Йорке. Продюсерами выступили Тодд Баркан и легендарный звукоинженер Тэцуо Хара. Последний также отвечал за сведение и мастеринг альбома. Лейбл Venus Records был основан в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Известный лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound» для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «Apr?s Un R?ve», записанного на скорости 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле. Этот процесс обеспечивает мощное, насыщенное звучание, высоко ценимое аудиофилами по всему миру. Важное замечание: переиздания LP от Venus выпускаются только один раз. После распродажи соответствующий релиз удаляется из каталога и больше не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»! Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.


Теги товара: Limited Edition
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