Описание товара Roland Hanna - Apres Un Reve (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153918) виниловая пластинка

Последняя запись покойного сэра Роланда Ханы. Игра Ханы на фортепиано восхитительна, от первой Серенады Шуберта до последнего Адажиетто Малера. Вы наверняка никогда раньше не слышали «Apr?s Un R?ve» Габриэля Форе и другие композиции с одноименного альбома в таком исполнении: сэр Роланд Ханна вместе с Роном Картером (бас) и Грэйди Тейтом (ударные) возрождают эту классику, создавая тем самым его наследие. «Apr?s Un R?ve» — последняя запись покойного пианиста, чья игра на фортепиано — от Серенады Шуберта до Адажиетто Малера — практически непревзойденна по своей красоте. Роланд Ханна начал изучать классическое фортепиано в 11 лет, но именно его друг, пианист Томми Фланаган, познакомил его с джазом. После непродолжительной военной службы он поступил в музыкальную школу, а затем начал свою карьеру, сотрудничая с такими известными музыкантами, как Бенни Гудман и Чарльз Мингус в 1950-х годах. В 1972 году он гастролировал по Советскому Союзу с оркестром Тэда Джонса/Мела Льюиса. Альбом «Apr?s Un R?ve» был записан 22 сентября 2002 года в студии Avatar в Нью-Йорке. Продюсерами выступили Тодд Баркан и легендарный звукоинженер Тэцуо Хара. Последний также отвечал за сведение и мастеринг альбома. Лейбл Venus Records был основан в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Известный лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound» для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «Apr?s Un R?ve», записанного на скорости 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле. Этот процесс обеспечивает мощное, насыщенное звучание, высоко ценимое аудиофилами по всему миру. Важное замечание: переиздания LP от Venus выпускаются только один раз. После распродажи соответствующий релиз удаляется из каталога и больше не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»! Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.