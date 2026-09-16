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John Di Martino - So In Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Di Martino - So In Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153758) виниловая пластинка

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John Di Martino - So In Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153758) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Di Martino
Альбом (сингл)
So In Love
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Di Martino - So In Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153758) - фото 1
  • John Di Martino - So In Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153758) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733656
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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John Di Martino - So In Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153758) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Di Martino
Альбом (сингл)
So In Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
So In Love, Lamento Borincano, Murmullo, Hush-A-Bye, Moment To Moment, Summertime, Softly As In A Morning Sunrise, Vesti La Giubba, Love Is Stronger Than Us, When I look In Your Eyes, Michelle, What Are You Doing The Rest Of Your Life
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Di Martino - So In Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153758) виниловая пластинка

Нью-йоркский композитор, аранжировщик и пианист Джон Ди Мартино — любимец лучших певцов, музыкантов и продюсеров мира. Многократный номинант на премию «Грэмми», Ди Мартино сотрудничал с такими известными артистами, как Кенни Беррелл, Джеймс Муди, Джо Ловано, Дэвид «Фэт Хед» Ньюман, Пэт Мартино, Пакито Д'Ривера и Хьюстон Персон. Вместе с Ирой Коулманом (бас) и Грэди Тейтом (ударные) этот виртуоз клавишных инструментов представляет невероятно разнообразную и захватывающую программу, от которой просто невозможно оторваться. Альбом «So In Love» был записан 9 и 10 сентября 2004 года в студии Avatar в Нью-Йорке, США, а продюсированием, сведением и мастерингом занимался Тэцуо Хара. Компания Venus Records была основана в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «So In Love», записанного на 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound», который обеспечивает мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Важное замечание: LP-альбомы Venus выпускаются только один раз. Когда тираж распродан, соответствующий релиз удаляется из каталога и не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»! Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Di Martino
Альбом (сингл)
So In Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
So In Love, Lamento Borincano, Murmullo, Hush-A-Bye, Moment To Moment, Summertime, Softly As In A Morning Sunrise, Vesti La Giubba, Love Is Stronger Than Us, When I look In Your Eyes, Michelle, What Are You Doing The Rest Of Your Life
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Нью-йоркский композитор, аранжировщик и пианист Джон Ди Мартино — любимец лучших певцов, музыкантов и продюсеров мира. Многократный номинант на премию «Грэмми», Ди Мартино сотрудничал с такими известными артистами, как Кенни Беррелл, Джеймс Муди, Джо Ловано, Дэвид «Фэт Хед» Ньюман, Пэт Мартино, Пакито Д'Ривера и Хьюстон Персон. Вместе с Ирой Коулманом (бас) и Грэди Тейтом (ударные) этот виртуоз клавишных инструментов представляет невероятно разнообразную и захватывающую программу, от которой просто невозможно оторваться. Альбом «So In Love» был записан 9 и 10 сентября 2004 года в студии Avatar в Нью-Йорке, США, а продюсированием, сведением и мастерингом занимался Тэцуо Хара. Компания Venus Records была основана в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «So In Love», записанного на 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound», который обеспечивает мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Важное замечание: LP-альбомы Venus выпускаются только один раз. Когда тираж распродан, соответствующий релиз удаляется из каталога и не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»! Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.


Теги товара: Limited Edition
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John Di Martino - So In Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153758) виниловая пластинка - стоимость товара 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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