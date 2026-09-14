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Kenny Barron - Minor Blues (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kenny Barron - Minor Blues (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153710) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Barron
Альбом (сингл)
Minor Blues
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Barron - Minor Blues (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153710) - фото 1
  • Kenny Barron - Minor Blues (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153710) - фото 2
  • Kenny Barron - Minor Blues (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153710) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733652
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Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Barron
Альбом (сингл)
Minor Blues
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Minor Blues, Hush - A - Bye, Emily, How Deep Is The Ocean, Too Late Now, Beautiful Love, For Heaven's Sake, Don't Explain, I've Never Been In Love Before, My Ideal
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Barron - Minor Blues (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153710) виниловая пластинка

Этот альбом, записанный совместно с Джорджем Мразом и Беном Райли для японского лейбла Venus, является еще одним доказательством высокого мастерства Баррона в трио и одним из лучших его альбомов на сегодняшний день. Продюсер лейбла Venus Records Тэцуо Хара впервые встретил американского пианиста и композитора Кенни Баррона в 1992 году и с тех пор мечтал записать с ним альбом в составе трио. Эта мечта наконец исполнилась в 2004 году с выходом альбома «Super Standard». Однако из-за контракта Баррона с другим лейблом, название этого лейбла не могло быть использовано, поэтому трио приняло название «Super Trio». После истечения этого контракта Баррон вернулся на Venus Records, чтобы записать «Minor Blues» — альбом трио, выпущенный на этот раз под его собственным именем. Баррон — не только чрезвычайно талантливый музыкант: он один из лучших джазовых пианистов нашего времени, и его стиль, основанный на бибопе, с его плавной лиричностью и уникальным мелодическим чутьём, ярко проявляется в «Minor Blues». В отличие от других его релизов, этот альбом в основном состоит из прекрасных интерпретаций стандартов и баллад. Баррон, Джордж Мраз (бас) и Бен Райли (ударные) звучат совершенно расслабленно, но при этом очень вдохновенно на этой записи. Очевидно, что им было очень весело играть вместе. «Minor Blues», несомненно, один из лучших альбомов Кенни Баррона на сегодняшний день. Записанный 4 и 5 мая 2009 года в студии Avatar Studios в Нью-Йорке, альбом был спродюсирован Тоддом Барканом, а сведение и мастеринг выполнил легендарный продюсер Тэцуо Хара. Компания Venus Records была основана в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «Minor Blues», записанного на 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound», который обеспечивает мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Краткое замечание: пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как тираж распродан, соответствующее название удаляется из каталога и переиздаваться не будет. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из "Venus Masterpiece Collection"!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Kenny Barron - Minor Blues (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Barron
Альбом (сингл)
Minor Blues
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Minor Blues, Hush - A - Bye, Emily, How Deep Is The Ocean, Too Late Now, Beautiful Love, For Heaven's Sake, Don't Explain, I've Never Been In Love Before, My Ideal
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Этот альбом, записанный совместно с Джорджем Мразом и Беном Райли для японского лейбла Venus, является еще одним доказательством высокого мастерства Баррона в трио и одним из лучших его альбомов на сегодняшний день. Продюсер лейбла Venus Records Тэцуо Хара впервые встретил американского пианиста и композитора Кенни Баррона в 1992 году и с тех пор мечтал записать с ним альбом в составе трио. Эта мечта наконец исполнилась в 2004 году с выходом альбома «Super Standard». Однако из-за контракта Баррона с другим лейблом, название этого лейбла не могло быть использовано, поэтому трио приняло название «Super Trio». После истечения этого контракта Баррон вернулся на Venus Records, чтобы записать «Minor Blues» — альбом трио, выпущенный на этот раз под его собственным именем. Баррон — не только чрезвычайно талантливый музыкант: он один из лучших джазовых пианистов нашего времени, и его стиль, основанный на бибопе, с его плавной лиричностью и уникальным мелодическим чутьём, ярко проявляется в «Minor Blues». В отличие от других его релизов, этот альбом в основном состоит из прекрасных интерпретаций стандартов и баллад. Баррон, Джордж Мраз (бас) и Бен Райли (ударные) звучат совершенно расслабленно, но при этом очень вдохновенно на этой записи. Очевидно, что им было очень весело играть вместе. «Minor Blues», несомненно, один из лучших альбомов Кенни Баррона на сегодняшний день. Записанный 4 и 5 мая 2009 года в студии Avatar Studios в Нью-Йорке, альбом был спродюсирован Тоддом Барканом, а сведение и мастеринг выполнил легендарный продюсер Тэцуо Хара. Компания Venus Records была основана в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «Minor Blues», записанного на 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound», который обеспечивает мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Краткое замечание: пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как тираж распродан, соответствующее название удаляется из каталога и переиздаваться не будет. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из "Venus Masterpiece Collection"!


Теги товара: Limited Edition
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