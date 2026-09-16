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Bill Crow - Jazz Anecdotes (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153604) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Crow - Jazz Anecdotes (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153604) виниловая пластинка

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Bill Crow - Jazz Anecdotes (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153604) - фото 2
Bill Crow - Jazz Anecdotes (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153604) - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Crow
Альбом (сингл)
Jazz Anecdotes
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Crow - Jazz Anecdotes (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153604) - фото 1
  • Bill Crow - Jazz Anecdotes (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153604) - фото 2
  • Bill Crow - Jazz Anecdotes (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153604) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733648
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Bill Crow - Jazz Anecdotes (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153604) виниловая пластинка
10 760 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Crow
Альбом (сингл)
Jazz Anecdotes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Jazz Anecdotes, ?Round Midnight, Tarrytown, Mack The Knife, Street Of Dreams, In A Mellotone, Speak Low, Lover, Come Back To Me, On The Alamo, Bohemia After Dark, Tickletoe, These Foolish Things
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Crow - Jazz Anecdotes (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153604) виниловая пластинка

Басист Билл Кроу прославился своей работой в качестве сайдмена со многими известными джазовыми музыкантами. Его вторая запись на лейбле Venus Records доказывает, насколько хорош он был и как лидер. «Jazz Anecdotes» — это альбом-спутник к хитовому альбому «Goodbye Birdland» и основан на книге Кроу, в которой он собрал бесчисленные анекдоты о джазовых музыкантах. Вместе с тенор-саксофонисткой Кармен Леджио, гитаристом Джо Коном и барабанщиком Дэвидом Джонсом Кроу руководит своим квартетом, исполняющим двенадцать композиций, включая стандарты, классические джазовые произведения и несколько собственных композиций. В энергичной записи «Bohemia After Dark» Оскара Петтифорда представлены превосходные соло каждого участника группы. Аранжировка Кроу «Round Midnight» исполнена в более быстром темпе, чем обычно, с ритмом босса-новы, а плавная игра на тенор-саксофоне Леджио в «Tickletoe» звучит невероятно энергично. Лейбл Venus Records был основан в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «Jazz Anectodes», отпечатанного на 180-граммовом виниле со скоростью вращения 45 об/мин, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound», который обеспечивает очень мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Важное замечание: LP-альбомы Venus выпускаются только один раз. После того, как тираж распродан, соответствующий альбом удаляется из каталога и переиздается не будет. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»!



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Crow
Альбом (сингл)
Jazz Anecdotes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Jazz Anecdotes, ?Round Midnight, Tarrytown, Mack The Knife, Street Of Dreams, In A Mellotone, Speak Low, Lover, Come Back To Me, On The Alamo, Bohemia After Dark, Tickletoe, These Foolish Things
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Басист Билл Кроу прославился своей работой в качестве сайдмена со многими известными джазовыми музыкантами. Его вторая запись на лейбле Venus Records доказывает, насколько хорош он был и как лидер. «Jazz Anecdotes» — это альбом-спутник к хитовому альбому «Goodbye Birdland» и основан на книге Кроу, в которой он собрал бесчисленные анекдоты о джазовых музыкантах. Вместе с тенор-саксофонисткой Кармен Леджио, гитаристом Джо Коном и барабанщиком Дэвидом Джонсом Кроу руководит своим квартетом, исполняющим двенадцать композиций, включая стандарты, классические джазовые произведения и несколько собственных композиций. В энергичной записи «Bohemia After Dark» Оскара Петтифорда представлены превосходные соло каждого участника группы. Аранжировка Кроу «Round Midnight» исполнена в более быстром темпе, чем обычно, с ритмом босса-новы, а плавная игра на тенор-саксофоне Леджио в «Tickletoe» звучит невероятно энергично. Лейбл Venus Records был основан в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «Jazz Anectodes», отпечатанного на 180-граммовом виниле со скоростью вращения 45 об/мин, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound», который обеспечивает очень мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Важное замечание: LP-альбомы Venus выпускаются только один раз. После того, как тираж распродан, соответствующий альбом удаляется из каталога и переиздается не будет. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»!


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Bill Crow - Jazz Anecdotes (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153604) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10760 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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