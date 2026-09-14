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The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (0602508885587) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (0602508885587) виниловая пластинка

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The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (0602508885587) виниловая пластинка - фото 1
The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (0602508885587) виниловая пластинка - фото 2
The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (0602508885587) виниловая пластинка - фото 3
The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (0602508885587) виниловая пластинка - фото 4
The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (0602508885587) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Streets
Альбом (сингл)
None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (0602508885587) виниловая пластинка - фото 1
  • The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (0602508885587) виниловая пластинка - фото 2
  • The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (0602508885587) виниловая пластинка - фото 3
  • The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (0602508885587) виниловая пластинка - фото 4
  • The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (0602508885587) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733642
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508885587]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Streets
Альбом (сингл)
None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better (ft. Tame Impala), None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (ft. Idles), I Wish You Loved You As Much As You Love Him (ft. Donae’O & Greentea Peng), You Can’t Afford Me (ft. Ms Banks), I Know Something You Did (ft. ELIZA & Jesse James Solomon), Eskimo Ice (ft. Kasien), Phone Is Always In My Hand (ft. Dapz on the Map), The Poison I Take Hoping You Will Suffer (ft. Oscar #Worldpeace), Same Direction (ft. Jimothy Lacoste), Falling Down (ft. Hak B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (0602508885587) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better (ft. Tame Impala), None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (ft. Idles), I Wish You Loved You As Much As You Love Him (ft. Donae’O & Greentea Peng), You Can’t Afford Me (ft. Ms Banks), I Know Something You Did (ft. ELIZA & Jesse James Solomon), Eskimo Ice (ft. Kasien), Phone Is Always In My Hand (ft. Dapz on the Map), The Poison I Take Hoping You Will Suffer (ft. Oscar #Worldpeace), Same Direction (ft. Jimothy Lacoste), Falling Down (ft. Hak Baker), Conspiracy Theory Freestyle (ft. Rob Harvey), Take Me As I Am (with Chris Lorenzo)

Отзывы о товаре The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (0602508885587) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508885587]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Streets
Альбом (сингл)
None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better (ft. Tame Impala), None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (ft. Idles), I Wish You Loved You As Much As You Love Him (ft. Donae’O & Greentea Peng), You Can’t Afford Me (ft. Ms Banks), I Know Something You Did (ft. ELIZA & Jesse James Solomon), Eskimo Ice (ft. Kasien), Phone Is Always In My Hand (ft. Dapz on the Map), The Poison I Take Hoping You Will Suffer (ft. Oscar #Worldpeace), Same Direction (ft. Jimothy Lacoste), Falling Down (ft. Hak B
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better (ft. Tame Impala), None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (ft. Idles), I Wish You Loved You As Much As You Love Him (ft. Donae’O & Greentea Peng), You Can’t Afford Me (ft. Ms Banks), I Know Something You Did (ft. ELIZA & Jesse James Solomon), Eskimo Ice (ft. Kasien), Phone Is Always In My Hand (ft. Dapz on the Map), The Poison I Take Hoping You Will Suffer (ft. Oscar #Worldpeace), Same Direction (ft. Jimothy Lacoste), Falling Down (ft. Hak Baker), Conspiracy Theory Freestyle (ft. Rob Harvey), Take Me As I Am (with Chris Lorenzo)
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