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Yannick Nezet-Seguin - Saint-Saens: Symphony No.3 (Organ Symphony) (Audiophile) (0762765869246) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yannick Nezet-Seguin - Saint-Saens: Symphony No.3 (Organ Symphony) (Audiophile) (0762765869246) виниловая пластинка

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Yannick Nezet-Seguin - Saint-Saens: Symphony No.3 (Organ Symphony) (Audiophile) (0762765869246) - фото 1
Yannick Nezet-Seguin - Saint-Saens: Symphony No.3 (Organ Symphony) (Audiophile) (0762765869246) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Yannick Nezet-Seguin
Альбом (сингл)
Saint-Saens: Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Yannick Nezet-Seguin - Saint-Saens: Symphony No.3 (Organ Symphony) (Audiophile) (0762765869246) - фото 1
  • Yannick Nezet-Seguin - Saint-Saens: Symphony No.3 (Organ Symphony) (Audiophile) (0762765869246) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733634
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Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869246]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Yannick Nezet-Seguin
Альбом (сингл)
Saint-Saens: Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
0
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yannick Nezet-Seguin - Saint-Saens: Symphony No.3 (Organ Symphony) (Audiophile) (0762765869246) виниловая пластинка

Аудиофильское издание (180 грамм). Запись ценится за качественное звучание и великолепную интерпретацию.

Отзывы о товаре Yannick Nezet-Seguin - Saint-Saens: Symphony No.3 (Organ Symphony) (Audiophile) (0762765869246) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869246]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Yannick Nezet-Seguin
Альбом (сингл)
Saint-Saens: Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
0
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Аудиофильское издание (180 грамм). Запись ценится за качественное звучание и великолепную интерпретацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yannick Nezet-Seguin - Saint-Saens: Symphony No.3 (Organ Symphony) (Audiophile) (0762765869246) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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