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Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) виниловая пластинка

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Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) - фото 1
Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) - фото 2
Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) - фото 3
Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) - фото 4
Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Full House
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) - фото 1
  • Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) - фото 2
  • Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) - фото 3
  • Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) - фото 4
  • Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733631
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072739833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Full House
Жанр
Jazz
Трек-лист
Full House (Remastered 2026 / Live At Tsubo, Berkeley, CA / June 25, 1962), I've Grown Accustomed To Her Face (Remastered 2026 / Live At Tsubo, Berkeley, CA / June 25, 1962), Blue 'N' Boogie (Remastered 2026 / Live At Tsubo, Berkeley, CA / June 25, 1962), Cariba (Remastered 2026 / Live At Tsubo, Berkeley, CA / June 25, 1962), Come Rain Or Come Shine (Remastered 2026 / Live At Tsubo, Berkeley, CA / June 25, 1962), S.O.S. (Remastered 2026 / Live At Tsubo, Berkeley, CA / June 25, 1962)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics – CR00961
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) виниловая пластинка

Full House — альбом джазового гитариста Уэса Монтгомери, выпущенный в 1962 году. Это переиздание альбома выпущено в рамках серии Original Jazz Classics на 180-граммовом виниле, отпечатанном на RTI, с полностью аналоговым мастерингом с оригинальных лент, выполненным на студии Cohearent Audio, и обложкой, точно воспроизводящей оригинальное оформление.

Отзывы о товаре Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072739833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Full House
Жанр
Jazz
Трек-лист
Full House (Remastered 2026 / Live At Tsubo, Berkeley, CA / June 25, 1962), I've Grown Accustomed To Her Face (Remastered 2026 / Live At Tsubo, Berkeley, CA / June 25, 1962), Blue 'N' Boogie (Remastered 2026 / Live At Tsubo, Berkeley, CA / June 25, 1962), Cariba (Remastered 2026 / Live At Tsubo, Berkeley, CA / June 25, 1962), Come Rain Or Come Shine (Remastered 2026 / Live At Tsubo, Berkeley, CA / June 25, 1962), S.O.S. (Remastered 2026 / Live At Tsubo, Berkeley, CA / June 25, 1962)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics – CR00961
Страна производитель
США
Описание
Full House — альбом джазового гитариста Уэса Монтгомери, выпущенный в 1962 году. Это переиздание альбома выпущено в рамках серии Original Jazz Classics на 180-граммовом виниле, отпечатанном на RTI, с полностью аналоговым мастерингом с оригинальных лент, выполненным на студии Cohearent Audio, и обложкой, точно воспроизводящей оригинальное оформление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wes Montgomery - Full House (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072739833) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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