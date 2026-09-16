Kenny Drew - Trio (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685352) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kenny Drew - Trio (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685352) виниловая пластинка
Kenny Drew Trio — альбом пианиста Кенни Дрю, играющего вместе с Полом Чемберсом и Филли Джо Джонсом. Записан в 1956 году и выпущен лейблом Riverside Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton. Пианист Кенни Дрю долгое время был недооценённым, что и доказывает этот великолепный альбом 1956 года. Этот альбом также примечателен завидной ритм-секцией, состоящей из басиста Пола Чемберса и барабанщика Филли Джо Джонса, который, как и Дрю, позже играл с Колтрейном. Трио невероятно гармонично сочетается в таких треках, как захватывающий ритм «Caravan» (жемчужина Дюка Эллингтона) и свежая, свингующая «Blues for Nica» – дань уважения баронессе Паннонике де Кёнигсвартер, знаменитой покровительнице джаза из семьи Ротшильдов.
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