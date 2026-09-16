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McCoy Tyner - New York Reunion (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241434303) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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McCoy Tyner - New York Reunion (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241434303) виниловая пластинка

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McCoy Tyner - New York Reunion (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241434303) - фото 1
McCoy Tyner - New York Reunion (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241434303) - фото 2
McCoy Tyner - New York Reunion (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241434303) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
New York Reunion
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • McCoy Tyner - New York Reunion (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241434303) - фото 1
  • McCoy Tyner - New York Reunion (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241434303) - фото 2
  • McCoy Tyner - New York Reunion (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241434303) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733622
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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McCoy Tyner - New York Reunion (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241434303) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241434303]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
New York Reunion
Жанр
Jazz
Трек-лист
Recorda Me (Remember Me), Miss Bea (Dedicated To Mother), What Is This Thing Called Love?, My Romance, Ask Me Now, Beautiful Love, A Quick Sketch, Home
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара McCoy Tyner - New York Reunion (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241434303) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Recorda Me (Remember Me), Miss Bea (Dedicated To Mother), What Is This Thing Called Love?, My Romance, Ask Me Now, Beautiful Love, A Quick Sketch, Home



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре McCoy Tyner - New York Reunion (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241434303) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241434303]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
New York Reunion
Жанр
Jazz
Трек-лист
Recorda Me (Remember Me), Miss Bea (Dedicated To Mother), What Is This Thing Called Love?, My Romance, Ask Me Now, Beautiful Love, A Quick Sketch, Home
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Recorda Me (Remember Me), Miss Bea (Dedicated To Mother), What Is This Thing Called Love?, My Romance, Ask Me Now, Beautiful Love, A Quick Sketch, Home


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
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McCoy Tyner - New York Reunion (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241434303) виниловая пластинка - стоимость товара 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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