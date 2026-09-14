Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) виниловая пластинка
Homeward Bound — дебютный альбом американского джазового барабанщика, композитора и руководителя группы Джонатана Блейка, выпущенный первоначально в 2021 году. После участия в альбомах Blue Note с Лонни Смитом (Dr. Lonnie Smith) и Кенни Барроном, в 2021 году лейбл Blue Note выпустил первый сольный альбом барабанщика Джонатана Блейка «Homeward Bound». В «Homeward Bound» Блейк представил свою новую группу Pentad — квинтет музыкантов, которые с той же ловкостью, что и он сам, движутся в тайне времени и пространства. Он выбрал состав, состоящий из басиста Дезрона Дугласа и трёх молодых, но признанных виртуозов: Иммануэля Уилкинса (альт-саксофон), Джоэла Росса (вибрафон) и Дэвида Виреллеса (клавишные, фортепиано, Fender Rhodes и Minimoog), чтобы сочинять музыку с более полным, аккордовым звучанием, что приводит к интуитивному, насыщенному звучанию, основанному на спонтанности и доверии. Blue Note Records "Tone Poet Series" - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитBryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитArmin Van Buuren - Intense (Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013490...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитTyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) в...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитSteel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитIggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитAir - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитLee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJanelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) виниловая пластинка