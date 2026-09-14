Donald Byrd - At The Half Note Cafe, Vol.2 (Analogue, Tone Poet) (0602458740295) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Donald Byrd - At The Half Note Cafe, Vol.2 (Analogue, Tone Poet) (0602458740295) виниловая пластинка
В ноябре 1960 года трубач Дональд Берд привез свой квинтет в Half Note Caf? на Манхэттене в Нью-Йорке, чтобы записать этот энергичный, проникновенный и крайне увлекательный концертный альбом в стиле хард-боп, в котором приняли участие Пеппер Адамс на баритон-саксофоне, Дюк Пирсон на фортепиано, Леймон Джексон на басу и Лекс Хамфрис на ударных. Blue Note Records "Tone Poet Series" - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).
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